В Москве покажут иммерсивный спектакль об институциональном насилии

10 в московском лофте «Модуль» группа художников и актеров представит иммерсивный спектакль «Груз 300. Закрытый показ №2» – экспериментальный коллективный проект, исследующий различные формы институционального насилия.

«В иммерсивном спектакле "Груз 300" мы рассуждаем о силе, о выборе, о травме и системном насилии. Трагедия, драма, триллер или даже комедия — в этом спеактакле зритель сам создает жанр. В основе показа — история бывшего заключенного омской колонии Руслана Сулейманова», — пишут авторы проекта на его странице в соцсети «Вконтакте».

«Груз 300» — серия закрытых перформансов и спектаклей по мотивам одноименной выставки Катрин Ненашевой о переживании пыток. Выставка должна была пройти в Государственной галерее на Солянке, но руководство галереи отменило ее «по не зависящим от Солянки обстоятельствам».

Закрытые показы «Груза 300» — коллаборация художницы-акционистки Катрин Ненашевой, музыканта и художницы Саши Старость, документалиста Артема Материнского, перформера Полиной Андреевной, музыканта Стаса Горева и психолога Олеси Гудковой.

Все билеты на показ 10 февраля уже распроданы, соедующий показ назначен на 24 февраля.





ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ COLTA.RU В ЯНДЕКС.ДЗЕН, ЧТОБЫ НИЧЕГО НЕ ПРОПУСТИТЬ





