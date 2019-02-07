В Москве покажут иммерсивный спектакль об институциональном насилии© Валерий Титов / discours.io
10 в московском лофте «Модуль» группа художников и актеров представит иммерсивный спектакль «Груз 300. Закрытый показ №2» – экспериментальный коллективный проект, исследующий различные формы институционального насилия.
«В иммерсивном спектакле "Груз 300" мы рассуждаем о силе, о выборе, о травме и системном насилии. Трагедия, драма, триллер или даже комедия — в этом спеактакле зритель сам создает жанр. В основе показа — история бывшего заключенного омской колонии Руслана Сулейманова», — пишут авторы проекта на его странице в соцсети «Вконтакте».
«Груз 300» — серия закрытых перформансов и спектаклей по мотивам одноименной выставки Катрин Ненашевой о переживании пыток. Выставка должна была пройти в Государственной галерее на Солянке, но руководство галереи отменило ее «по не зависящим от Солянки обстоятельствам».
Закрытые показы «Груза 300» — коллаборация художницы-акционистки Катрин Ненашевой, музыканта и художницы Саши Старость, документалиста Артема Материнского, перформера Полиной Андреевной, музыканта Стаса Горева и психолога Олеси Гудковой.
Все билеты на показ 10 февраля уже распроданы, соедующий показ назначен на 24 февраля.
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