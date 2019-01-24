Юрий Бутусов поставит «Пер Гюнт» в Театре Вахтангова

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Первой постановкой Юрия Бутусова на посту главного режиссера Государственного академического театра имени Е.Б. Вахтангова станет спектакль по пьесе Генрика Ибсена «Пер Гюнт».

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора театра Кирилла Крока.

Первоначально предполагалось, что Бутусов поставит «Дон Кихота» Сервантеса. «Но в связи с тем, что не удалось найти достойную сценическую версию романа, решили обратиться к другому произведению. Выбор пал на драматическую поэму Генрика Ибсена "Пер Гюнт"», — пояснил Крок.

По его словам, сейчас режиссер проводит читки и кастинг актеров. «Ожидается, что в спектакле главного режиссера в основном примут участие представители молодого и среднего поколения вахтанговцев. Полный список актерского состава Юрий Николаевич обещал предоставить в феврале», — расссказал директор театра.

Предпремьерные показы спектакля «Пер Гюнт» назначены на 30 и 31 мая, премьера состоится уже в новом сезоне — 15 сентября.

Юрий Бутусов был назначен главным режиссером Театра имени Вахтангова по приглашению его художественного руководителя Римаса Туминаса в сентябре 2018 года. До марта 2018 года Бутусов был художетсвенным руководителем Санкт-Петербургского академического театра имени Ленсовета.













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