Объявлен фильм открытия Берлинале-2019© Per Arnesen / Hanway Films
На открытии 69-го Берлинского международного кинофестиваля, который пройдет с 7 по 17 февраля 2019 года, будет показана драма датского режиссера и сценариста Лоне Шерфиг «Доброта незнакомцев» (The Kindness of Strangers, Швеция-Франция-Германия).
Как сообщает «Профисинема», фильм примет участие в международном конкурсе фестиваля.
События в картине разворачиваются в настоящее время в разгар зимы в Нью-Йорке, где совершенно разные герои веселятся, находят любовь и доброту друг в друге. Главные роли исполняют Тахар Рахим, Джей Барушель, Билл Найи, Андреа Райсборо, Зои Казан.
«Здорово, что Лоне Шерфиг и ее последняя работа откроет Берлинский фестиваль в 2019 году, — говорит директор Берлинале Дитер Косслик. — То, как она чувствует персонажей, сильные эмоции и тонкий юмор, обещает прекрасное начало фестиваля».
Лоне Шерфиг не раз участвовала в Берлинале. В 1990 году ее картина «The Birthday Trip» была представлена в программе «Panorama», а в 1998 году фильм «On Our Own» принял участие в программе «Generation».
В 2001 году фильм Лоне Шерфиг «Итальянский для начинающих» получил на Берлинале приз жюри, два года спустя фильм «Уилбур хочет покончить с собой» участвовал в программе спецпоказов, в 2009 году в программе спецпоказов была представлена драма «Воспитание чувств», впоследствии получившая три номинации на «Оскар».
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