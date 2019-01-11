Дополнен основной конкурс Берлинале

Кадр из фильма «Elisa y Marcela» © Netflix / Berlinale

Дирекция 69-го Берлинского международного кинофестиваля объявила дополнительный список фильмов, включенных в основную конкурсную программу.

Список опубликован на сайте Берлинале, в нем восемь фильмов:

«Di jiu tian chang» (So Long, My Son, Китай), реж. Ван Сяошуай;

«Elisa y Marcela» (Elisa & Marcela, Испания), реж. Изабель Койшет;

«Господ постои, името и е Петрунија» (God Exists, Her Name is Petrunija, Македония-Бельгия-Словения-Хорватия-Франция), реж. Теона Стругар Митевска;

«Mr. Jones» (Польша-Великобритания-Украина), реж. Агнешка Холланд;

«Öndög» (Монголия), реж. Ван Цюйанань;

«La paranza dei bambini» (Piranhas, Италия), реж. Клаудио Джованнези;

«Systemsprenger» (System Crasher, Германия), реж. Нора Фингшайдт;

«Ut og stjæle hester» (Out Stealing Horses, Норвегия-Щвеция-Дания), реж. Ханс Петтер Моланд.

Вне конкурса в Берлине будут показаны новые работы режиссеров Юваля Адлера (Израиль), Вагнера Моуры (Бразилия) и Аньес Варда (Франция). Еще пять фильмов дополнили специальные программы фестиваля.

Берлинале-2019 пройдет с 7 по 17 февраля, председателем жюри будет французская актриса Жюльет Бинош, откроет фестиваль фильм датского режиссера Лоне Шерфиг «Доброта незнакомцев» (The Kindness of Strangers).

Ранее были объявлены шесть картин основной конкурсной программы, среди них фильмы «Божьей милостью» (Grâce à dieu, Франция) Франсуа Озона и «Золотая перчатка» (Der Goldene Handschuh, Германия-Франция) Фатиха Акина. В программу «Панорама» отобран фильм «Кислота» — полнометражный дебют российского режиссера Александра Горчилина.









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