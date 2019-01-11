Дополнен основной конкурс Берлинале

Дополнен основной конкурс БерлиналеКадр из фильма «Elisa y Marcela»© Netflix / Berlinale
Дирекция 69-го Берлинского международного кинофестиваля объявила дополнительный список фильмов, включенных в основную конкурсную программу.
Список опубликован на сайте Берлинале, в нем восемь фильмов:
- «Di jiu tian chang» (So Long, My Son, Китай), реж. Ван Сяошуай;
- «Elisa y Marcela» (Elisa & Marcela, Испания), реж. Изабель Койшет;
- «Господ постои, името и е Петрунија» (God Exists, Her Name is Petrunija, Македония-Бельгия-Словения-Хорватия-Франция), реж. Теона Стругар Митевска;
- «Mr. Jones» (Польша-Великобритания-Украина), реж. Агнешка Холланд;
- «Öndög» (Монголия), реж. Ван Цюйанань;
- «La paranza dei bambini» (Piranhas, Италия), реж. Клаудио Джованнези;
- «Systemsprenger» (System Crasher, Германия), реж. Нора Фингшайдт;
- «Ut og stjæle hester» (Out Stealing Horses, Норвегия-Щвеция-Дания), реж. Ханс Петтер Моланд.
Вне конкурса в Берлине будут показаны новые работы режиссеров Юваля Адлера (Израиль), Вагнера Моуры (Бразилия) и Аньес Варда (Франция). Еще пять фильмов дополнили специальные программы фестиваля.
Берлинале-2019 пройдет с 7 по 17 февраля, председателем жюри будет французская актриса Жюльет Бинош, откроет фестиваль фильм датского режиссера Лоне Шерфиг «Доброта незнакомцев» (The Kindness of Strangers).
Ранее были объявлены шесть картин основной конкурсной программы, среди них фильмы «Божьей милостью» (Grâce à dieu, Франция) Франсуа Озона и «Золотая перчатка» (Der Goldene Handschuh, Германия-Франция) Фатиха Акина. В программу «Панорама» отобран фильм «Кислота» — полнометражный дебют российского режиссера Александра Горчилина.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ COLTA.RU В ЯНДЕКС.ДЗЕН, ЧТОБЫ НИЧЕГО НЕ ПРОПУСТИТЬПонравился материал?помоги сайту!
Вчера
21:29Российские киноведы и кинокритики назвали лучшие фильмы 2018 года
18:27Дополнен основной конкурс Берлинале
16:17В «Космосе» покажут мировое авторское кино
14:02Выставка Андрея Кузькина пройдет на «Фабрике»
12:41Проект «Старт» продолжает юбилейный сезон
11:57В Мурманске пройдет международный аудиовизуальный фестиваль
10 января 2019
18:27Роскомнадзор нашел на сайте BBC пропаганду терроризма
17:51В Еврейском музее пройдет выставка «Анна Франк. Дневники Холокоста»
16:36Исаакиевский собор не передают РПЦВсе новости
Подписывайтесь
на канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен,
чтобы ничего не пропустить