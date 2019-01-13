Минюст проверяет НИПЦ «Мемориал»

Сегодня, 14 января, Министерство юстиции РФ начало внеплановую проверку Научно-информационного и просветительского центра «Мемориал» на предмет деятельности в качестве некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента.

НИПЦ «Мемориал» сегодня передал в Минюст документы, затребованные для проверки деятельности организации, сообщает сайт Международного Мемориала.

Сайт цитирует письмо Главного управления Минюста по Москве: «Проверка проводится по поручению Департамента по делам некоммерческих организаций Министерства юстиции Российской Федерации от 07.12.2018 №11-159994/18 с целью проверки информации, полученной от государственного органа».

В письме также говорится, что «предметом проверки является осуществление Организацией деятельности в качестве некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, которая не подала заявление о включении ее в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента».

НИПЦ «Мемориал» — научно-просветительское подразделение Международного Мемориала, которое занимается историческими исследованиями и просвещением, в том числе созданием фундаментальных справочников по истории государственного террора.

Осенью 2016 года Минюст принял решение о включении Международного Мемориала в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента.













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