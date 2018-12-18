Фильм «Айка» вошел в шорт-лист премии «Оскар»

Кадр из фильма «Айка» © The Match Factory

Американская киноакадемия объявила короткие списки премии «Оскар» в девяти номинациях. В категории «Лучший фильм на иностранном языке» в список включен фильм российского режиссера Сергея Дворцевого «Айка», выдвинутый на «Оскар» от Казахстана.

Фильм участвовал в основном конкурсе 71-го Международного Каннского кинофестиваля, по итогам которого сыгравшая в «Айке» актриса Самал Еслямова получила приз за лучшую женскую роль.

Оскаровские шорт-листы опубликованы на сайте Американской киноакадемии. В шорт-листе категории «Лучший фильм на иностранном языке» представлены девять стран:

Колумбия — «Перелетные птицы» (Pájaros de verano / Birds of Passage), реж. Кристина Гальего, Сиро Герра;

Дания — «Виновный» (Den skyldige / The Guilty), реж. Густав Меллер;

Ливан — «Капернаум» (Cafarnaúm / Capernaum), реж. Надин Лабаки;

Польша — «Холодная война» (Zimna Wojna / Cold War), реж. Павел Павликовский;

Казахстан — «Айка», реж. Сергей Дворцевой;

Мексика — «Рома» (Roma), реж. Альфонсо Куарон;

Япония — «Магазинные воришки» (Manbiki kazoku / Shoplifters), реж. Хирокадзу Корээда;

Германия — «Работа без авторства» (Werk ohne Autor / Never Look Away), реж. Флориан Хенкель фон Доннерсмарк;

Южная Корея — «Пылающий» (Beoning / Burning), реж. Ли Чхан-дон.

В лонг-листе в этом году были фильмы из 87 стран, в том числе военная драма Константина Хабенского «Собибор», выдвинутая на «Оскар» от России, и «Донбасс» Сергея Лозницы, выдвинутый от Украины.

Также Американская киноакадемия объявила шорт-листы в категориях «Лучший документальный полнометражный фильм», «Лучший документальный короткометражный фильм», «Лучший грим», «Лучшая музыка», «Лучшая песня», «Лучший анимационный короткометражный фильм», «Лучший игровой короткометражный фильм» и «Лучшие визуальные эффекты».

Номинанты 91-го сезона премии «Оскар» будут объявлены 22 января 2019 года, церемония награждения лауреатов состоится 24 февраля в Голливуде.

P.S. «Это, конечно, большой успех. Мне очень приятно, что там очень мощный состав, очень сложно будет войти в номинацию, потому что очень сильные картины. Я не знаю, как по сравнению с другими годами, но в этом году очень сильные картины... Но шансы есть, потому что картина наша тоже мощная», — прокомментировал Сергей Дворцевой ТАСС включение фильма «Айка» в оскаровский шорт-лист.

Режиссер отметил, что это стало для него неожиданностью: «Мы не ожидали, потому что очень поздно включились в эту оскаровскую кампанию — у нас очень долго доделывалась картина... И многие не верили, что, так поздно начав, можно чего-то добиться. Говорили, что просто люди не успеют увидеть картину».









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