На «Оскар» претендуют фильмы из 87 стран

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Американская академия кинематографических искусств и наук опубликовала длинный список фильмов, претендующих на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». В него вошли картины, которые были выдвинуты на «Оскар» от 87 стран мира.

Список опубликован на сайте Американской киноакадемии. Россию в нем представляет военная драма Константина Хабенского «Собибор».

Также среди претендентов на «Оскар» фильмы, выдвинутые на премию от Армении («Спитак» Александра Котта), Белоруссии («Хрусталь» Дарьи Жук), Казахстана («Айка» Сергея Дворцевого) и Украины («Донбасс» Сергея Лозницы).

Кроме того, в списке представлены «Догмэн» (Dogman) Маттео Гарроне (Италия), фильм «Девочка» (Girl) Лукаса Донта (Бельгия), получивший на Каннском кинофестивале 2018 года приз за лучший дебют, обладатель «Золотой пальмовой ветви» Канн-2018, фильм «Магазинные воришки» (Shoplifters) Хирокадзу Корээды (Япония), обладатель «Золотого льва» Венцианского кинофестиваля 2018 года, фильм «Рим» (Roma) Альфонсо Куарона (Мексика), «Холодная война» (Cold War) Павла Павликовского (Польша) и победитель программы «Особый взгляд» Канн-2018, фильм «Граница» (Border) Али Аббаси (Швеция).

Впервые в этом сезоне на премию Американской киноакадемии претендуют картины, представляющие Малави и Нигер.

Короткий список 91-го сезона премии «Оскар» объявят в декабре, номинантов — 22 января 2019 года, церемония награждения лауреатов пройдет 24 февраля.







