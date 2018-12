Награждены лучшие европейские фильмы 2018 года

Павел Павликовский © EFA

15 декабря в Севилье прошла церемония вручения премии Европейской киноакадемии 2018 года. Лучшим европейским фильмом стала черно-белая историческая драма «Холодная война» Павла Павликовского, сам он признан лучшим европейским режиссером.

Премия присуждена по итогам голосования 3,5 тысяч членов Европейской киноакадемии. Список лауреатов приводится на ее сайте:

«Европейский фильм»

«Холодная война» (Zimna Wojna / Cold War, Польша-Великобритания-Франция), реж. Павел Павликовский;

«Европейская комедия»

«Смерть Сталина» (The Death of Stalin / La Mort de Staline, Франция-Великобритания-Бельгия), реж. Армандо Ианнуччи

«Европейское открытие — приз FIPRESCI»

«Девочка» (Girl, Больгия-Нидерланды), реж. Лукас Донт;

«Европейский документальный фильм»

«Бергман» (Bergman — ett år, ett liv / Bergman: A Year in a Life, Швеция-Норвегия) сняла режиссер Яне Магнуссон;

«Европейский полнометражный анимационный фильм»

«Еще один день жизни» (Another Day of Life, Польша-Испания-Германия-Бельгия-Венгрия), реж. Рауль де ла Фуэнте, Дамиан Ненов

«Европейский короткометражный фильм»

«Годы» (Gli anni / The Years, Италия-Франция), реж. Сара Фгайер

«Европейский режиссер»

Павел Павликовский («Холодная война»)

«Европейская актриса»

Иоанна Кулиг («Холодная война»)

«Европейский актер»

Марчелло Фонте («Догмэн»)

«Европейский сценарист»

Павел Павликовский («Холодная война»)

Приз зрительских симпатий получил фильм Луки Гваданьино «Зови меня своим именем» (Call Me By Your Name, Италия-Франция), почетные награды за вклад в кинематограф — испанская актриса Кармен Маура и британский актер Рэйф Файнс.

Лауреаты премии Европейской киноакадемии в остальных категориях были объявлены в ноябре. В номинации «Лучший художник-постановщик» награжден Андрей Понкратов за работу над фильмом «Лето» Кирилла Серебренникова.









