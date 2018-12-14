Награждены лучшие европейские фильмы 2018 года

Награждены лучшие европейские фильмы 2018 годаПавел Павликовский© EFA
15 декабря в Севилье прошла церемония вручения премии Европейской киноакадемии 2018 года. Лучшим европейским фильмом стала черно-белая историческая драма «Холодная война» Павла Павликовского, сам он признан лучшим европейским режиссером.
Премия присуждена по итогам голосования 3,5 тысяч членов Европейской киноакадемии. Список лауреатов приводится на ее сайте:
«Европейский фильм»
«Холодная война» (Zimna Wojna / Cold War, Польша-Великобритания-Франция), реж. Павел Павликовский;
«Европейская комедия»
«Смерть Сталина» (The Death of Stalin / La Mort de Staline, Франция-Великобритания-Бельгия), реж. Армандо Ианнуччи
«Европейское открытие — приз FIPRESCI»
«Девочка» (Girl, Больгия-Нидерланды), реж. Лукас Донт;
«Европейский документальный фильм»
«Бергман» (Bergman — ett år, ett liv / Bergman: A Year in a Life, Швеция-Норвегия) сняла режиссер Яне Магнуссон;
«Европейский полнометражный анимационный фильм»
«Еще один день жизни» (Another Day of Life, Польша-Испания-Германия-Бельгия-Венгрия), реж. Рауль де ла Фуэнте, Дамиан Ненов
«Европейский короткометражный фильм»
«Годы» (Gli anni / The Years, Италия-Франция), реж. Сара Фгайер
«Европейский режиссер»
Павел Павликовский («Холодная война»)
«Европейская актриса»
Иоанна Кулиг («Холодная война»)
«Европейский актер»
Марчелло Фонте («Догмэн»)
«Европейский сценарист»
Павел Павликовский («Холодная война»)
Приз зрительских симпатий получил фильм Луки Гваданьино «Зови меня своим именем» (Call Me By Your Name, Италия-Франция), почетные награды за вклад в кинематограф — испанская актриса Кармен Маура и британский актер Рэйф Файнс.
Лауреаты премии Европейской киноакадемии в остальных категориях были объявлены в ноябре. В номинации «Лучший художник-постановщик» награжден Андрей Понкратов за работу над фильмом «Лето» Кирилла Серебренникова.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ COLTA.RU В ЯНДЕКС.ДЗЕН, ЧТОБЫ НИЧЕГО НЕ ПРОПУСТИТЬПонравился материал?помоги сайту!
новости
9:38Награждены лучшие европейские фильмы 2018 года
14 декабря 2018
17:54В Госдуму внесен законопроект об автономной работе российского интернета
16:07В Казани откроется выставка Ирины Кориной и Светы Шуваевой
15:19The Good, The Bad & The Queen приедут в Москву на фестиваль «Боль»
14:32ММКФ снова пройдет весной
13:57Radiohead и The Cure введут в Зал славы рок-н-ролла
12:46Андрей Плахов представит в «Пионере» книгу о Франсуа Озоне
11:55Сергей Бодров возглавит фестиваль «Зеркало»
13 декабря 2018
18:08Российско-немецкий хип-хоп перфоманс покажут в КЦ ЗИЛВсе новости
Подписывайтесь
на канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен,
чтобы ничего не пропустить