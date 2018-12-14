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Награждены лучшие европейские фильмы 2018 года

News_detailed_pictureПавел Павликовский© EFA

15 декабря в Севилье прошла церемония вручения премии Европейской киноакадемии 2018 года. Лучшим европейским фильмом стала черно-белая историческая драма «Холодная война» Павла Павликовского, сам он признан лучшим европейским режиссером.

Премия присуждена по итогам голосования 3,5 тысяч членов Европейской киноакадемии. Список лауреатов приводится на ее сайте:

  • «Европейский фильм»
    «Холодная война» (Zimna Wojna / Cold War, Польша-Великобритания-Франция), реж. Павел Павликовский;

  • «Европейская комедия»
    «Смерть Сталина» (The Death of Stalin / La Mort de Staline, Франция-Великобритания-Бельгия), реж. Армандо Ианнуччи

  • «Европейское открытие — приз FIPRESCI»
    «Девочка» (Girl, Больгия-Нидерланды), реж. Лукас Донт;

  • «Европейский документальный фильм»
    «Бергман» (Bergman — ett år, ett liv / Bergman: A Year in a Life, Швеция-Норвегия) сняла режиссер Яне Магнуссон;

  • «Европейский полнометражный анимационный фильм»
    «Еще один день жизни» (Another Day of Life, Польша-Испания-Германия-Бельгия-Венгрия), реж. Рауль де ла Фуэнте, Дамиан Ненов

  • «Европейский короткометражный фильм»
    «Годы» (Gli anni / The Years, Италия-Франция), реж. Сара Фгайер

  • «Европейский режиссер»
    Павел Павликовский («Холодная война»)

  • «Европейская актриса»
    Иоанна Кулиг («Холодная война»)

  • «Европейский актер»
    Марчелло Фонте («Догмэн»)

  • «Европейский сценарист»
    Павел Павликовский («Холодная война»)

Приз зрительских симпатий получил фильм Луки Гваданьино «Зови меня своим именем» (Call Me By Your Name, Италия-Франция), почетные награды за вклад в кинематограф — испанская актриса Кармен Маура и британский актер Рэйф Файнс.

Лауреаты премии Европейской киноакадемии в остальных категориях были объявлены в ноябре. В номинации «Лучший художник-постановщик» награжден Андрей Понкратов за работу над фильмом «Лето» Кирилла Серебренникова.



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