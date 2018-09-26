 
10:54 26 сентября 2018Новости
3300
S_010 S_020 S_030 S_05помоги
сайту

Италия выдвинула на «Оскар» фильм Маттео Гарроне

News_detailed_picture© Festival de Cannes

Национальная ассоциация производителей кинематографической, аудиовизуальной и мультимедийной продукции Италии выдвинула криминальную драму Маттео Гарроне «Догмэн» (Dogman) на соискание премии «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

Как сообщает ТАСС, ассоциация предпочла «Догмэн» другим 20 фильмам, претендовавшим на выдвижение.

В основу фильма легла реальная история. Главный герой Марчелло — владелец собачьей парикмахерской, проживающий в пригороде Рима. Чтобы как-то заработать на жизнь, ему приходится приторговывать наркотиками. Обстоятельства сводят его с преступником, который наводит ужас на всю округу. Впоследствии такое знакомство разрушает репутацию «собачника», которая была у Марчелло, и ставит его самого на грань жизни и смерти.

Премьера картины Гарроне состоялась в мае на 71-й Международном Каннском кинофестивале, где она участвовала в основной конкурсной программе. По итогам фестиваля актер Марчелло Фонте, снявшийся в «Догмэне», получил приз за лучшую мужскую роль.

На премию Американской киноакадемии в категории «Лучший фильм на иностранном языке» в разные годы выдвигались 64 итальянские картины, 31 была номинирована, 14 получили «Оскар» (наилучший показатель среди всех стран). Последний раз премию выиграл в 2013 году фильм Паоло Соррентино «Великая красота» (La grande bellezza).

Короткий список 91-го сезона премии «Оскар» объявят в декабре, номинантов — 22 января 2019 года, церемония награждения лауреатов пройдет 24 февраля.

От России на «Оскар» выдвинута военная драма Константина Хабенского «Собибор».



Комментарии


Сегодня на сайте

Поля паденияColta Specials
Поля падения 

Документальный фотопроект Макара Терешина об охотниках за космическим металлом

26 сентября 20186820
Великан: Антон БрукнерColta Specials
Великан: Антон Брукнер 

Восьмая симфония Брукнера: «пребывание Божества» или «похмельная дурнота»? Фрагмент из книги Ляли Кандауровой «Полчаса музыки. Как понять и полюбить классику»

21 сентября 201839440