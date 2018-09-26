Италия выдвинула на «Оскар» фильм Маттео Гарроне

© Festival de Cannes

Национальная ассоциация производителей кинематографической, аудиовизуальной и мультимедийной продукции Италии выдвинула криминальную драму Маттео Гарроне «Догмэн» (Dogman) на соискание премии «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

Как сообщает ТАСС, ассоциация предпочла «Догмэн» другим 20 фильмам, претендовавшим на выдвижение.

В основу фильма легла реальная история. Главный герой Марчелло — владелец собачьей парикмахерской, проживающий в пригороде Рима. Чтобы как-то заработать на жизнь, ему приходится приторговывать наркотиками. Обстоятельства сводят его с преступником, который наводит ужас на всю округу. Впоследствии такое знакомство разрушает репутацию «собачника», которая была у Марчелло, и ставит его самого на грань жизни и смерти.

Премьера картины Гарроне состоялась в мае на 71-й Международном Каннском кинофестивале, где она участвовала в основной конкурсной программе. По итогам фестиваля актер Марчелло Фонте, снявшийся в «Догмэне», получил приз за лучшую мужскую роль.

На премию Американской киноакадемии в категории «Лучший фильм на иностранном языке» в разные годы выдвигались 64 итальянские картины, 31 была номинирована, 14 получили «Оскар» (наилучший показатель среди всех стран). Последний раз премию выиграл в 2013 году фильм Паоло Соррентино «Великая красота» (La grande bellezza).

Короткий список 91-го сезона премии «Оскар» объявят в декабре, номинантов — 22 января 2019 года, церемония награждения лауреатов пройдет 24 февраля.

От России на «Оскар» выдвинута военная драма Константина Хабенского «Собибор».







