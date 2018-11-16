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Названы первые лауреаты премии Европейской киноакадемии

News_detailed_pictureКадр из фильма «Лето»© EFA

Европейская киноакадемия объявила имена первых лауреатов своей премии за 2018 год. Одним из них стал художник-постановщик российского фильма «Лето» Андрей Понкратов.

Список лауреатов премии Европейской киноакадемии в восьми номинациях опубликован на ее сайте:

  • «Лучший оператор»
    Мартин Оттербек — «Утойя 22 июля» (Utøya 22. juli, Норвегия), реж. Эрик Поппе

  • «Лучший режиссер монтажа»
    Ярослав Каминьски — «Холодная война» (Zimna Wojna, Польша-Великобритания-Франция), реж. Павел Павликовский

  • «Лучший художник-постановщик»
    Андрей Понкратов — «Лето» (Россия), реж. Кирилл Серебренников

  • «Лучший художник по костюмам»
    Массимо Кантини Паррини — «Догмэн» (Dogman Италия-Франция), реж. Маттео Гарроне

  • «Лучший грим»
    Далиа Колли, Лоренцо Тамбурини, Даниэла Тартари — «Догмэн» (Dogman, Италия-Франция), реж. Маттео Гарроне

  • «Лучшая музыка»
    Кристоф М. Кайзер, Юлиан Маас — «3 дня с Роми Шнайдер» (3 Tage in Quiberon, Германия-Австрия-Франция), реж. Эмили Атеф

  • «Лучший звук»
    Андре Бендокки-Алвес, Мартин Штайер — «Капитан» (Der Hauptmann, Германия-Франция-Польша-Китай-Португалия), реж. Роберт Швентке

  • «Лучшие спецэффекты»
    Петер Хьорт — «На границе миров» (Gräns, Швеция-Дания), реж. Али Аббаси

Ранее были объявлены номинанты премии Европейской киноакадемии.

Лауреаты премии будут определены по итогам голосования 3,5 тысяч киноакадемиков, церемония вручения премии состоится 15 декабря в Севилье.

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