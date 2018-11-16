Названы первые лауреаты премии Европейской киноакадемии

Кадр из фильма «Лето» © EFA

Европейская киноакадемия объявила имена первых лауреатов своей премии за 2018 год. Одним из них стал художник-постановщик российского фильма «Лето» Андрей Понкратов.

Список лауреатов премии Европейской киноакадемии в восьми номинациях опубликован на ее сайте:

«Лучший оператор»

Мартин Оттербек — «Утойя 22 июля» (Utøya 22. juli, Норвегия), реж. Эрик Поппе

«Лучший режиссер монтажа»

Ярослав Каминьски — «Холодная война» (Zimna Wojna, Польша-Великобритания-Франция), реж. Павел Павликовский

«Лучший художник-постановщик»

Андрей Понкратов — «Лето» (Россия), реж. Кирилл Серебренников

«Лучший художник по костюмам»

Массимо Кантини Паррини — «Догмэн» (Dogman Италия-Франция), реж. Маттео Гарроне

«Лучший грим»

Далиа Колли, Лоренцо Тамбурини, Даниэла Тартари — «Догмэн» (Dogman, Италия-Франция), реж. Маттео Гарроне

«Лучшая музыка»

Кристоф М. Кайзер, Юлиан Маас — «3 дня с Роми Шнайдер» (3 Tage in Quiberon, Германия-Австрия-Франция), реж. Эмили Атеф

«Лучший звук»

Андре Бендокки-Алвес, Мартин Штайер — «Капитан» (Der Hauptmann, Германия-Франция-Польша-Китай-Португалия), реж. Роберт Швентке

«Лучшие спецэффекты»

Петер Хьорт — «На границе миров» (Gräns, Швеция-Дания), реж. Али Аббаси

Ранее были объявлены номинанты премии Европейской киноакадемии.

Лауреаты премии будут определены по итогам голосования 3,5 тысяч киноакадемиков, церемония вручения премии состоится 15 декабря в Севилье.



