Московская филармония и «Вконтакте» запустили совместный проект

Арсений Гусев © Московская филармония / © Московская филармония / «ВКонтакте»

6 декабря открылся совместный проект Московской филармонии и социальной сети «Вконтакте» – «Другое пространство. Новые имена современной академической музыки».

Каждую неделю пользователи «Вконтакте» смогут послушать в группе Московской филармонии десять сочинений победителей Всероссийского конкурса сочинений молодых композиторов для симфонического оркестра и прочитать об их авторах.

Проект «Другое пространство. Новые имена современной академической музыки» открыли Арсений Гусев и его произведение «Контур тишины».

С 28 ноября по 2 декабря в Московской филармонии состоялся VI Международный фестиваль «Другое пространство». Важной составляющей фестиваля стал Всероссийский конкурс сочинений молодых композиторов для симфонического оркестра «Другое пространство». Партитуры, присланные на конкурс, прошли двухэтапный отбор у авторитетных композиторского и дирижерского жюри во главе с Владимиром Юровским.

Сочинения победителей и полуфиналистов были исполнены ведущими коллективами России в Ульяновске, Ростове-на-Дону, Казани, Томске, Ижевске, Саранске, Кисловодске и Омске. Два произведения финалистов конкурса — «Agnus Dei» для большого симфонического оркестра Евгении Бриль и «De profundis» для большого симфонического оркестра Алексея Ретинского — прозвучали 29 ноября на фестивале «Другое пространство» в исполнении Госоркестра России имени Е.Ф. Светланова под управлением Владимира Юровского.









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