Объявлены результаты конкурса молодых композиторов «Другое пространство»

© «Другое пространство»

Стали известны победители Первого Всероссийского конкурса сочинений молодых композиторов для симфонического оркестра «Другое пространство».

Список победителей опубликован на сайте Международного фестиваля актуальной музыки «Другое пространство», в рамках которого проводится конкурс.

Партитуры, присланные на конкурс «Другое пространство», прошли двухэтапный отбор: произведения конкурсантов оценивали композиторское и дирижерское жюри. В полуфинал прошли 17 произведений, выбранных композиторским и дирижерским жюри из присланных 65 партитур.

Финалистами конкурса, выбранными дирижерским жюри, стали восемь молодых композиторов — Евгения Бриль, Артур Вабель, Арсений Гусев, Дарья Звездина, Артем Лаухин, Валерия Кухта, Алексей Ретинский, Данил Севостьянов.

В ближайшее время список финалистов, возможно, будет дополнен — кандидатов из числа полуфиналистов предложит также художественный совет Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан под руководством Александра Сладковского, Томский академический симфонический оркестр под управлением Михаила Грановского, Академический симфонический оркестр Северо-Кавказской государственной филармонии имени В.И. Сафонова под руководством Димитриса Ботиниса.

Премьеры сочинений победителей конкурса в концертном сезоне 2018-2019 представят ведущие симфонические оркестры России и их главные дирижеры — Госоркестр России имени Е.Ф. Светланова и Владимир Юровский, Государственный симфонический оркестр Республики Татарстан и Александр Сладковский, Ростовский академический симфонический оркестр и Валентин Урюпин, Омский академический симфонический оркестр и Дмитрий Васильев, Ульяновский государственный академический симфонический оркестр «Губернаторский» и Государственный симфонический оркестр Удмуртской Республики под управлением Ильи Дербилова.

Все произведения полуфиналистов конкурса будут выпущены издательством «Композитор» при поддержке Союза композиторов России.

Всероссийский конкурс сочинений молодых композиторов для симфонического оркестра «Другое пространство» проводится впервые; его инициаторами выступили Московская филармония и Автономная некоммерческая организация «Центр содействия филармонической деятельности «Музыкальный форум» при поддержке Фонда президентских грантов.

Конкурс проводится в рамках VI Международного фестиваля актуальной музыки «Другое пространство», который состоится в залах Московской филармонии с 28 ноября по 2 декабря.

В состав композиторского жюри вошли Александр Чайковский, Владимир Мартынов, Виктор Екимовский, Фарадж Караев, Олег Пайбердин, Петр Поспелов, Ольга Бочихина, Дмитрий Капырин, Антон Сафронов, Владимир Тарнопольский, Рауф Фархадов, в состав дирижерского жюри — Владимир Юровский, Александр Сладковский, Валентин Урюпин, Дмитрий Васильев, Михаил Грановский, Илья Дербилов, Димитрис Ботинис. Председатель обоих жюри — Владимир Юровский, сопредседатель композиторского жюри — Александр Чайковский.



