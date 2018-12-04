В тесноте, да не в обиде

Закончился VI фестиваль «Другое пространство», марафон новой музыки и новой публики, с честью выдержанный Московской филармонией. 12 программ за 5 дней, прекрасно организованные прямые трансляции (все они доступны здесь), толковый буклет, неутомимый ведущий, молодежный композиторский конкурс, демократичные цены, умелый пиар и терпеливые полуночные гардеробщики.

Жанр этого форума — фестиваль актуальной музыки — допускает широкую палитру толкований. Для кого-то актуальность — это эффектно скроенный «De Profundis» (2015) Алексея Ретинского (одного из призеров конкурса и вообще нового фаворита среди композиторской молодежи). Кому-то милее босоногая суперзвезда фестиваля Патриция Копачинская, отважно преодолевающая долгий, яркий и изматывающий путь Скрипичного концерта (2004) Фараджа Караева. Кто-то постигает вечность с помощью непримиримых статических конструкций «Рождественской музыки» Владимира Мартынова (новая версия сочинения 1976 года с добавлением ипохондрических фортепианных проигрышей автора). А кто-то после ночного концерта закачивает себе на телефон бесконечное «Заклинание 4» (1987—1990) Симеона тен Хольта и вспоминает четверку героев-пианистов — Алексея Любимова, Йеруна ван Вена, Алексея Зуева, Владимира Иванова-Ракиевского.

Зал Чайковского, в котором проходит основная часть событий (дневные концерты помещены в Камерный зал на первом этаже), крупноват, не заполняется, но зато многие из пришедших — это новая публика, не традиционно филармоническая. Иногда — клубная, иногда — просветленная, иногда — просто любознательная. А иногда кажется, что сюда переехал весь Союз композиторов, который наконец проснулся и прошел тренинг по мотивации. В «Другом пространстве» очень осознанно и грамотно совмещается много разных пространств — стилевых, поколенческих, ментальных. И в этом его абсолютная уникальность.

При этом грандиозность финальной точки фестиваля, наверное, была очевидна всем. Впервые в России исполнены «Акустические пространства» Жерара Гризе, требующие от музыкантов хороших мозгов, от слушателей — открытых ушей, а от устроителей — больших организаторских талантов. Входящие в цикл шесть пьес для совершенно разных составов создавались между 1974 и 1985 годами. Сочинение это — уже классика французской спектральной школы, сколь бы пугающим ни было ее название для рядовых меломанов. Чтобы воспроизвести все эти изначально просчитанные с помощью компьютерных программ фантастические звукоряды, дышащие своей странной жизнью, неожиданно складывающиеся в почти знакомые аккорды или, наоборот, разрастающиеся в огромные и необъяснимые сверкающие сферы, художественному руководителю фестиваля Владимиру Юровскому потребовалось собрать в одну команду соперничающие ансамбли Москвы. ГАМ-ансамбль сменяла «Студия новой музыки», ту, в свою очередь, — Московский ансамбль современной музыки и Госоркестр. Череда дирижеров, завершающаяся Юровским, состояла из Олега Пайбердина, Игоря Дронова и Федора Леднева. Сложнейшая сольная партия альта, немного придающего происходящему человеческое измерение, пополнила коллекцию новых партитур Максима Рысанова.

Вместе с участвовавшими в фестивале коллективами Филиппа Чижевского и Татьяны Гринденко, а также трогательным детским хором имени Попова, сдюжившим мартыновские километражи, картина единения московских исполнителей современной музыки вокруг фигуры Юровского становится еще более впечатляющей. Крепкую региональную составляющую ей добавил новосибирский ансамбль «Лаборатория новой музыки» под управлением Сергея Шебалина, приехавший показать документальную видеооперу Стива Райха и Берил Корот «Три истории». А международный шарм — немецкий ансамбль UnitedBerlin, который, впрочем, затерялся со своей неброской программой среди происходящих местных тектонических сдвигов.





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