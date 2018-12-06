В Петрозаводске отменили концерт GONE.Fludd© kirov-portal.ru
Петрозаводский клуб «Zефир» по рекомендации прокуратуры отменил концерт рэпера GONE.Fludd (Александра Бузе), запланированный на 7 декабря.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию клуба.
Ранее в прокуратуру Петрозаводска поступило заявление от гражданина с приложенными текстами песен GONE.Fludd, в которых, по словам заместителя прокурора Петрозаводска Константина Лебединского, содержатся «нецензурная лексика, пропаганда наркотиков и другое».
«На концертных афишах заявлен возрастной ценз 16+, но мы считаем, что это неправильно и несовершеннолетних необходимо обезопасить от ненормативной лексики, от остального формата текста и смысла песен. Мы поговорили с организаторами концертной площадки о том, что у нас должно соблюдаться законодательство Российской Федерации. Мы были услышаны, сегодня они подойдут и сегодня мы выдадим им предостережение о недопустимости нарушения закона», — пояснил запрокурора.
Он добавил, что у него «нет никаких указаний от руководства что-то запрещать», но «есть заявление гражданина, которое я должен рассмотреть и принять меры к устранению нарушений закона».
«В Петрозаводске прокуратура "настоятельно не рекомендует" проводить наш концерт, — говорится в сообщении в твиттере GONE.Fludd. — Будем требовать официальный отказ с указанием ее причины на бумаге. Ищем другую площадку для проведения гига».
За последние недели в разных городах России под давлением властей были отменены концерты Хаски, Элджея, IC3PEAK и других исполнителей.
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