На Зимнем книжном фестивале в Казани представят 10 тысяч книг© Центр современной культуры «Смена»
Около 50 издательств представят более 10 тысяч книг на Зимнем книжном фестивале, который пройдет 8 и 9 декабря в казанском Центре современной культуры «Смена».
Как сообщают организаторы фестиваля, современная и классическая художественная, публицистическая, научная, научно-популярная, документальная и детская литература будет стоить дешевле, чем в сетевых и интернет-магазинах, так как книжный фестиваль позволяет совершать прямые продажи без наценки посредников.
Вниманию посетителей книжной ярмарки, в частности, будут предложены роман об истории сталинских времен «Восстание» Николая Кононова, новое произведение В.Г. Зебальда «Головокружение», «История русского кино в 50 фильмах» Михаила Трофименкова, продолжение серии историка моды Мишеля Пастуро «Красный: История цвета», новинка исторического нонфикшна «Тамплиеры: рождение и гибель великого ордена» Дэна Джонса, «Модернизм. Соблазн ереси» американского историка и литературоведа Питера Гэя и «Мысли» — последний том собрания сочинений Дмитрия Пригова.
В числе произведений детской литературы «Похищение принца Олеомаргарина» Марка Твена, «Как устроен музей» — книга, которая объясняет почему музеи и художественные галереи — это не скучно. «Кепки на продажу» — самая популярная книга американской авангардистки Эсфирь Слободкиной, «Кенни и окно» Морис Седлак — автора, который продолжает заниматься темой детского воображения, «Все, что нужно знать о социальных сетях» — инструкция по цифровой безопасности для самых маленьких — и «Коммунизм в изложении для детей» Бини Адамчак.
Зимний книжный фестиваль в этом году посвящен пятилетию Центра современной культуры «Смена», его тема — будущее и поиск ответа на вопрос «Что дальше?».
Среди участников лекционной программы фестиваля специалист по методикам машинного обучения Сергей Марков, лингвист Светлана Бурлак, куратор и искусствовед Наталья Фукс, писатель и литературный критик Лев Данилкин, философы Александр Вилейкиc и Джакомо Андреолетти.
Также в расписании фестиваля семейные мастер-классы, концерт московской noise-oriental-rock группы USSSY, экскурсии и многое другое.
Фестиваль организован Центром современной культуры «Смена» при поддержке мэрии Казани, Министерства культуры Республики Татарстан и фонда поддержки современного искусства «Живой город»
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