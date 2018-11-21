Объявлена лекционная программа книжного фестиваля в Казани

© Центр современной культуры «Смена»

Сегодня, 21 ноября, стала полностью известна лекционная программа Зимнего книжного фестиваля, который пройдет 8 и 9 декабря в казанском Центре современной культуры «Смена».

Главная тема фестиваля — «Что дальше?». Свой взгляд на проблему будущего предложат представители естественных наук: они поделятся тем, как сейчас развиваются их научные дисциплины, какие изменения ждут ученых в будущем, и помогут понять, как это может повлиять на нашу жизнь.

Специалист по методикам машинного обучения Сергей Марков на лекции «Искусственный интеллект и литературное творчество» расскажет о границах применения и развития искусственного интеллекта, а также объяснит, для чего нужны роботы-писатели и появятся ли роботы-читатели.

Лекция лингвиста Светланы Бурлак будет посвящена человеческому языку и тому, как меняется изучение древности, куратор и искусствовед Наталья Фукс коснется темы искусства будущего.

Писатель и литературный критик Лев Данилкин расскажет про свою будущую книгу, бытование исторического дискурса в обществе и Анатолия Фоменко, философ Александр Вилейкиc — про «темную экологию» и жизнь после конца света, а Джакомо Андреолетти выступит с лекцией «Философия времени», в которой постарается объяснить, существует ли разница между прошлым и будущим и могут ли вещи меняться с течением времени, но оставаться неизменными.

На вопрос «Что дальше?» также ответят руководители ведущих книжных издательств, задающих интеллектуальную повестку в России. Они поделятся итогами уходящего года и расскажут о предстоящих культурных трендах 2019-го. В Казань приедут редакторы главных российских издательств. Александр Иванов выступит с лекцией «Издательство Ад Маргинем перед 25-летней годовщиной: промежуточные итоги», Павел Подкосов с лекцией «Альпина нон-фикшн 2019: Антропологический поворот», Валерий Анашвили представит издательство «Логос».

Также организаторы фестиваля сообщают, что мастер-классы его детской программы будут посвящены экологии, а на вечеринке в конце первого фестивального дня состоится выступление московской noise-oriental-rock группы USSSY.

Фестиваль организован при поддержке мэрии Казани, Министерства культуры Республики Татарстан и фонда поддержки современного искусства «Живой город»



