Фестиваль польской культуры пройдет в Москве

Сцена из спектакля «Гимн любви» © NET: Новый Европейский Театр

В декабре Польский культурный центр в Москве проведет фестиваль польской культуры «30/100».

Фестиваль приурочен к столетию восстановления польского государства и 30-летию Польского культурного центра.

Откроет фестиваль литературная программа. На на ярмарке интеллектуальной литературы non/fiction в Центральном доме художника 1 и 2 декабря будут представлены издания современной польской литературы на русском языке, пройдут презентации исторических проектов.

3 декабря в РГГУ пройдет семинар, посвященный поэту Збигневу Херберту, вечер 4 декабря в Музее ГУЛАГа будет посвящен воспоминаниям о художнике и писателе Юзефе Чапском. О его жизни и творчестве расскажут биограф Анджей Франашек, главный редактор журнала «Новая Польша» Петр Митцнер, а также поэт и переводчик Анастасия Векшина.

Театральная программа. 1 и 2 декабря в Театре на Покровке будут читать польские пьесы в рамках проекта Femina Assoluta, на фестивале NET покажут две польских постановки: рэп-читку книги Дороты Масловской «Другие люди» с участием автора, режиссера Войтека Урбанского (9 декабря), и спектакль Марты Гурницкой «Гимн любви» (12 декабря).

11 декабря в «Электротеатре Станиславский» свою книгу «История польского театра» представит театровед Дариуш Косинский, с 14 по 17 декабря на сцене Театрального центра «На Страстном» пройдут премьерные представления спектакля «Иранская конференция», который поставил в Варшаве по своей новой пьесе Иван Вырыпаев.

В кинопрограмме фестиваля показ документального фильма Ксении и Кирилла Сахарновых «Наталья Горбаневская: Я не героиня» (6 декабря) в Польском культурном центре) и показы фильмов «Канал» Анджея Вайды (12 декабря ) и «Последний день лета» Тадеуша Конвицкого (19 декабря) в Государственном институте искусствознания.

Музыкальная программа включает органный концерт Марека Стефаньского в Кафедральном соборе на Малой Грузинской (5 декабря), концерт ансамбля Capella Cracoviensis в зале Чайковского и Петра Андершевского в консерватории (17 декабря) и концерт Capella Cracoviensis в Кафедральном соборе (18 декабря).

В официальной программе к 30-летию Польского культурного центра конференция «Перекресток Россия — Польша. Островки диалога» с участием Ивана Вырыпаева, Кшиштофа Занусси и других деятелей культуры обеих стран (18 декабря), семинар «Мицкевич-2018» в музее «Русский Парнас» (18 декабря) и фотовыставка «Однофамильцы» (открытие — 20 декабря).

Подробнее о событиях фестиваля «30/100» можно узнать на сайте Польского культурного центра в Москве.





ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ COLTA.RU В ЯНДЕКС.ДЗЕН, ЧТОБЫ НИЧЕГО НЕ ПРОПУСТИТЬ