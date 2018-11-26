Фестиваль польской культуры пройдет в Москве

Фестиваль польской культуры пройдет в МосквеСцена из спектакля «Гимн любви»© NET: Новый Европейский Театр
В декабре Польский культурный центр в Москве проведет фестиваль польской культуры «30/100».
Фестиваль приурочен к столетию восстановления польского государства и 30-летию Польского культурного центра.
Откроет фестиваль литературная программа. На на ярмарке интеллектуальной литературы non/fiction в Центральном доме художника 1 и 2 декабря будут представлены издания современной польской литературы на русском языке, пройдут презентации исторических проектов.
3 декабря в РГГУ пройдет семинар, посвященный поэту Збигневу Херберту, вечер 4 декабря в Музее ГУЛАГа будет посвящен воспоминаниям о художнике и писателе Юзефе Чапском. О его жизни и творчестве расскажут биограф Анджей Франашек, главный редактор журнала «Новая Польша» Петр Митцнер, а также поэт и переводчик Анастасия Векшина.
Театральная программа. 1 и 2 декабря в Театре на Покровке будут читать польские пьесы в рамках проекта Femina Assoluta, на фестивале NET покажут две польских постановки: рэп-читку книги Дороты Масловской «Другие люди» с участием автора, режиссера Войтека Урбанского (9 декабря), и спектакль Марты Гурницкой «Гимн любви» (12 декабря).
11 декабря в «Электротеатре Станиславский» свою книгу «История польского театра» представит театровед Дариуш Косинский, с 14 по 17 декабря на сцене Театрального центра «На Страстном» пройдут премьерные представления спектакля «Иранская конференция», который поставил в Варшаве по своей новой пьесе Иван Вырыпаев.
В кинопрограмме фестиваля показ документального фильма Ксении и Кирилла Сахарновых «Наталья Горбаневская: Я не героиня» (6 декабря) в Польском культурном центре) и показы фильмов «Канал» Анджея Вайды (12 декабря ) и «Последний день лета» Тадеуша Конвицкого (19 декабря) в Государственном институте искусствознания.
Музыкальная программа включает органный концерт Марека Стефаньского в Кафедральном соборе на Малой Грузинской (5 декабря), концерт ансамбля Capella Cracoviensis в зале Чайковского и Петра Андершевского в консерватории (17 декабря) и концерт Capella Cracoviensis в Кафедральном соборе (18 декабря).
В официальной программе к 30-летию Польского культурного центра конференция «Перекресток Россия — Польша. Островки диалога» с участием Ивана Вырыпаева, Кшиштофа Занусси и других деятелей культуры обеих стран (18 декабря), семинар «Мицкевич-2018» в музее «Русский Парнас» (18 декабря) и фотовыставка «Однофамильцы» (открытие — 20 декабря).
Подробнее о событиях фестиваля «30/100» можно узнать на сайте Польского культурного центра в Москве.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ COLTA.RU В ЯНДЕКС.ДЗЕН, ЧТОБЫ НИЧЕГО НЕ ПРОПУСТИТЬПонравился материал?помоги сайту!
новости
18:22«Сеанс» выпустил книгу Алены Солнцевой о Сергее Сельянове
16:58Объявлены лауреаты приза музыкальных критиков
16:27Натан Ингландер выступит в ЦИМе
15:03На фестивале ECOCUP состоится открытая презентация российских кинопроектов
14:21Художникам предлагают создать объекты для инклюзивной выставки
13:48Хаски выпускают из-под ареста
13:07Фестиваль польской культуры пройдет в Москве
10:54Баста, Oxxxymiron и Noize MC проведут концерт солидарности с ХаскиВсе новости
Подписывайтесь
на канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен,
чтобы ничего не пропустить