В Москве состоится российская премьера польского спектакля Ивана Вырыпаева

14 декабря на сцене московского театрального центра «На Страстном» впервые в России будет показан спектакль «Иранская конференция», который поставил в Варшаве по своей новой пьесе Иван Вырыпаев.

До 17 декабря состоятся еще пять премьерных представлений спектакля.

«С множеством таких разных культур и идеологий, куда движется наша цивилизация? Моя жизнь и моя трансформация, как она меняет мир вокруг? Есть ли универсальная доктрина или практика, которая объединит всех людей? Девять ученых собираются на симпозиум в Копенгагене, чтобы обсудить положение дел на Ближнем Востоке и в Иране. Протокольная встреча и заготовленные речи неожиданно для всех оборачиваются по-настоящему честным, сокровенным и очищающим, разговором о смысле жизни, ее вызовах и надеждах», — говорится в описании спектакля на сайте Театрального центра «На Страстном».

«Иранская конференция» — проект продюсерской команды WEDA и фонда Дмитрия Аксенова, премьера спектакля состоялась 14 сентября 2018 года в Варшаве, после этого он принял участие в двух фестивалях современного искусства в Австрии.

Спектакль идет на английском языке с синхронным переводом на русский, переводит автор и режиссер Иван Вырыпаев. Над спектаклем также работали помощник режиссера Михал Рогальский, переводчики на английский Казимир Лиске и Борис Вольфсон, художник Каролина Брамович, художник по костюмам Мария Дуда, композитор Яцек Йендрасик, исполнительный продюсер Петр Дуда и ассистент продюсера Паулина Стшига.

В ролях: Ричард Беркли, Агата Бузек, Анна Москаль, Юлиуш Хшоустовкий, Магдалена Гурска, Редбад Клинстра Комарницки, Кшиштоф Кумор, Филипп Могильницкий, Патриция Солиман и Мариуш Заневский.

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