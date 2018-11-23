В Лондоне откроется выставка «Англо-русский словарь»

Анни Ротенштейн. Джентльмен. 2018 (фрагмент) © Pushkin House

С 6 декабря по 23 февраля на двух лондонских площадках – в Пушкинском доме и кафе London Review of Books – пройдет совместная выставка художниц Ирины Затуловской (Россия) и Анни Ротенштейн (Великобритания) «Англо-русский словарь».

Как сообщает сайт Пушкинского дома, тема выставки — литература, языки и сложности перевода с языка одной культуры на другой, — открывает богатые возможности для игры с интерпретациями. В экспозицию войдут более пятидесяти работ, многие из которых созданы специально для выставки.

Ирина Затуловская представит портреты русских и английских писателей — Платонова, Хлебникова, Шекспира, Диккенса, Пушкина, Чехова, — написанные в характерной для художницы минималистической технике на найденных фрагментах деревянной мебели, домашней утвари и кусках металла.

Особое место в экспозиции займет уникальный англо-русский словарь, созданный для выставки в технике вышивки. Он будет представлен не только как серия работ в рамах, но и в виде изданной книги.

Ани Ротенштейн подготовила для выставки коллажи, комментирующие работы Ирины Затуловской и тему русской литературы, к которой эти работы отсылают.

Также на выставке будет показана серия работ Анни Ротенштейн для обложек журнала литературной критики и эссеистики London Review of Books («Лондонское книжное обозрение»). Благодаря своему лаконичному и выразительному языку эти работы известны и популярны как самостоятельные произведения.





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