Создан новый Нобелевский комитет по литературе

Создан новый Нобелевский комитет по литературеАльфред Нобель. 1885© The Nobel Foundation
Шведская академия и Нобелевский фонд объявили о создании нового Нобелевского комитета по литературе.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Шведской академии.
В комитет войдут пять членов академии — писатели Пер Вестберг (председатель) и Андерс Ульссон, историк Хорас Энгдаль, поэты Кристина Лугн и Йеспер Свенбру, а также пять экспертов — критиков и издателей, не являющихся членами академии.
Новый комитет приступит к работе 1 февраля и будет работать в 2019 и 2020 годах.
В мае 2018 года Шведская академия на фоне скандала с сексуальными домогательствами и разглашением имен претендентов на Нобелевскую премию по литературе решила перенести награждение лауреата 2018 года на 2019 год.
На фоне скандала Шведскую академию покинули несколько членов, в том числе писательница Катарина Фростенсон и секретарь академии, литературный критик Сара Даниус. В результате в составе академии остались 11 членов — меньше кворума из 12 академиков, который требуется по уставу при голосовании за кандидатуры новых членов.
Таким образом, объяснили тогда в Нобелевском фонде, авторитетность выбора лауреата столь малым числом голосов могла бы стать спорной. Кроме того, сложившаяся ситуация подрывала доверие к Шведской академии.
В начале июля, стало известно об учреждении альтернативной Нобелевской премии по литературе — 117 шведских писателей, актеров, журналистов и других деятелей культуры основали в Стокгольме Новую академию с намерением присуждать литературную премию вместо Шведской академии.
Лауреатом премии стала французская писательница Мариз Конде. Церемония награждения состоится 10 декабря, после чего Новая академия будет распущена.
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