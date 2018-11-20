Создан новый Нобелевский комитет по литературе

Альфред Нобель. 1885 © The Nobel Foundation

Шведская академия и Нобелевский фонд объявили о создании нового Нобелевского комитета по литературе.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Шведской академии.

В комитет войдут пять членов академии — писатели Пер Вестберг (председатель) и Андерс Ульссон, историк Хорас Энгдаль, поэты Кристина Лугн и Йеспер Свенбру, а также пять экспертов — критиков и издателей, не являющихся членами академии.

Новый комитет приступит к работе 1 февраля и будет работать в 2019 и 2020 годах.

В мае 2018 года Шведская академия на фоне скандала с сексуальными домогательствами и разглашением имен претендентов на Нобелевскую премию по литературе решила перенести награждение лауреата 2018 года на 2019 год.

На фоне скандала Шведскую академию покинули несколько членов, в том числе писательница Катарина Фростенсон и секретарь академии, литературный критик Сара Даниус. В результате в составе академии остались 11 членов — меньше кворума из 12 академиков, который требуется по уставу при голосовании за кандидатуры новых членов.

Таким образом, объяснили тогда в Нобелевском фонде, авторитетность выбора лауреата столь малым числом голосов могла бы стать спорной. Кроме того, сложившаяся ситуация подрывала доверие к Шведской академии.

В начале июля, стало известно об учреждении альтернативной Нобелевской премии по литературе — 117 шведских писателей, актеров, журналистов и других деятелей культуры основали в Стокгольме Новую академию с намерением присуждать литературную премию вместо Шведской академии.

Лауреатом премии стала французская писательница Мариз Конде. Церемония награждения состоится 10 декабря, после чего Новая академия будет распущена.



