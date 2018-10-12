Присуждена альтернативная Нобелевская премия по литературе

© Jacques Torregano / Jeune Afrique

Лауреатом Нобелевской премии по литературе, которую в этом году впервые присудила Новая академия Швеции, стала французская писательница Мариз Конде.

Новая академия вела в YouTube трансляцию с церемонии объявления лауреата, состоявшейся сегодня, 12 октября, в Стокгольмской общественной библиотеке.

Мариз Конде (р. 1937) — уроженка Гваделупы, выпускница Сорбонны, автор романов, книг для детей, пьес и эссе, лауреат многих французских и иностранных премий, командор Ордена искусств и литературы, кавалер Ордена Почетного легиона.

В видеообращении к участникам церемонии Мариз Конде сказала, что она счастлива получить премию и готова разделить ее со своей семьей, друзьями и всем народом Гваделупы.

Помимо Мариз Конде номинантами были Нил Гейман (Великобритания), Ким Тхюи (Канада) и Харуки Мураками (Япония), который обратился к Новой академии с просьбой исключить себя из шорт-листа премии, объяснив свое решение желанием «сконцентрироваться на написании книги и быть вдали от внимания медиа», напоминает ТАСС.

Об учреждении альтернативной Нобелевской премии по литературе стало известно в начале июля, когда 117 шведских писателей, актеров, журналистов и других деятелей культуры основали в Стокгольме Новую академию с намерением присуждать литературную премию вместо Шведской академии.

В мае 2018 года Шведская академия, присуждающая Нобелевскую премию по литературе, на фоне скандала с сексуальными домогательствами и разглашением имен претендентов на премию решила перенести награждение лауреата 2018 года на 2019 год.

В июле Новая академия опубликовала лонг-лист. В него вошли 46 писателей — авторов не менее двух книг, одна которых была опубликована в течение последних десяти лет.

Шорт-лист был сформирован в августе по итогам читательского онлайн-голосования. Лауреата выбрало жюри под председательством редактора Анн Полссон, в состав которого также входили профессор Гетеборгского университета Лисбет Ларссон и библиотекарь Гунилла Сандин.

Церемония награждения состоится 10 декабря. После этого Новая академия будет распущена.







