Вячеслав Тельнов стал исполнительным директором Фонда кино

Сегодня, 8 ноября, исполнительным директором Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии (Фонд кино) назначен гендиректор Госфильмофонда, кинопродюсер Вячеслав Тельнов.

Соответствующее распоряжение правительства подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства РФ.

Вячеслав Тельнов возглавил Госфильмофонд в начале 2018 года, до этого он руководил департаментом кинематографии Министерства культуры РФ, снимался в кино и продюсировал фильмы, был директором киностудии «Ленфильм», Санкт-Петербургской студии документальных фильмов и студии «Экспериментальное кино».

Фонд кино ежегодно распределяет более 3 млрд рублей на поддержку отечественной кинематографии и в последние годы участвует в финансировании подавляющего большинства российских фильмов, выходящих в прокат.

В августе 2018 года правительство изменило устав Фонда кино — теперь его исполнительный директор назначается по представлению Министерства культуры.

19 октября распоряжением правительства был уволен исполнительный директор Фонда кино Антон Малышев, после чего фонд временно приостановил финансовую деятельность.











