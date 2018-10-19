Уволен директор Фонда кино

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Сегодня, 19 октября, исполнительный директор Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии (Фонд кино) Антон Малышев сообщил, что по распоряжению правительства покидает свой пост.

«Я ухожу из Фонда кино. Есть распоряжение правительства. Мне сегодня позвонили, сообщили об этом решении, что оно подписано», — цитирует Малышева «Интерфакс». На вопрос о том, кого назначили на его место, он ответил: «Пока никого».

О готовящейся отставке директора Фонда кино стало известно месяц назад. Тогда сообщалось, что его место займет директор Музея кино Лариса Солоницына, кандидатуру которой поддержал и намерен внести на рассмотрение правительства министр культуры Владимир Мединский.

Фонд кино ежегодно распределяет более 3 млрд рублей на поддержку отечественной кинематографии и в последние годы участвует в финансировании подавляющего большинства российских фильмов, выходящих в прокат.

В августе 2018 года правительство изменило устав Фонда кино — теперь его исполнительный директор назначается по представлению Министерства культуры.

Антон Малышев руководил Фондом кино с 2013 года. В июле 2018 года он отчитался о рекорде российской киноиндустрии: за первое полугодие доля отечественных фильмов в кинотеатрах России впервые достигла 40%.















