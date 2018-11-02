Объявлены финалисты премии «НОС»

© Анна Тарасова / Фонд Михаила Прохорова

Сегодня, 1 ноября, на Красноярской ярмарке книжной культуры объявлен шорт-лист литературной премии «НОС» 2018 года.

Об этом сообщает сервис ReadRate. Шорт-лист сформирован по итогам открытых дебатов жюри и экспертов, в него отобраны 10 из 22 книг, входивших в лонг-лист премии.

Шорт-лист премии «НОС-2018»:

«Родина слоников» — Денис Горелов;

«Рассказы» — Наталья Мещанинова;

«Памяти памяти» — Мария Степанова;

«Нас украли. История преступлений» — Людмила Петрушевская;

«iPhuck 10» — Виктор Пелевин;

«Калечина-Малечина» — Евгения Некрасова;

«Раунд» — Анна Немзер;

«Открывается внутрь» — Ксения Букша;

«Вещи и ущи» — Алла Горбунова;

«Моабитские хроники» — Юрий Лейдерман.

Финал премии и награждение победителей состоятся в конце января 2019 года.

Литературная премия «НОС» («Новая словесность») была основана в 2009 году Фондом Михаила Прохорова для выявления и поддержки новых трендов в современной художественной словесности на русском языке. Главная особенность премии — открытость процесса принятия решений. Непременным условием работы жюри является необходимость публично аргументировать выбор финалистов и победителя в рамках ток-шоу в присутствии и при активном участии журналистов, литераторов и культурной общественности.

Гран-при премии «НОС-2017» получил Владимир Сорокин за роман «Манарага».



