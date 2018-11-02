Объявлены финалисты премии «НОС»© Анна Тарасова / Фонд Михаила Прохорова
Сегодня, 1 ноября, на Красноярской ярмарке книжной культуры объявлен шорт-лист литературной премии «НОС» 2018 года.
Об этом сообщает сервис ReadRate. Шорт-лист сформирован по итогам открытых дебатов жюри и экспертов, в него отобраны 10 из 22 книг, входивших в лонг-лист премии.
Шорт-лист премии «НОС-2018»:
- «Родина слоников» — Денис Горелов;
- «Рассказы» — Наталья Мещанинова;
- «Памяти памяти» — Мария Степанова;
- «Нас украли. История преступлений» — Людмила Петрушевская;
- «iPhuck 10» — Виктор Пелевин;
- «Калечина-Малечина» — Евгения Некрасова;
- «Раунд» — Анна Немзер;
- «Открывается внутрь» — Ксения Букша;
- «Вещи и ущи» — Алла Горбунова;
- «Моабитские хроники» — Юрий Лейдерман.
Финал премии и награждение победителей состоятся в конце января 2019 года.
Литературная премия «НОС» («Новая словесность») была основана в 2009 году Фондом Михаила Прохорова для выявления и поддержки новых трендов в современной художественной словесности на русском языке. Главная особенность премии — открытость процесса принятия решений. Непременным условием работы жюри является необходимость публично аргументировать выбор финалистов и победителя в рамках ток-шоу в присутствии и при активном участии журналистов, литераторов и культурной общественности.
Гран-при премии «НОС-2017» получил Владимир Сорокин за роман «Манарага».
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