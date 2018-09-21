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Объявлен лонг-лист премии «НОС»

News_detailed_picture© Фонд Михаила Прохорова

Жюри литературной премии «НОС», которую ежегодно проводит Фонд Михаила Прохорова, объявило длинный список 2018 года.

Список опубликовала председатель жюри премии, литературный критик Анна Наринская. В нем 22 книги:

  • Денис Горелов — «Родина слоников»;
  • Владимир Данихнов — «Тварь размером с колесо обозрения»;
  • Зиновий Зиник — «Ермолка под тюрбаном»;
  • Юрий Лейдерман — «Моабитские хроники»;
  • Наталья Мещанинова — «Рассказы»;
  • Анна Немзер — «Раунд»;
  • Мария Степанова — «Памяти памяти»;
  • Эдуард Веркин — «Остров Сахалин»;
  • Ксения Букша — «Открывается внутрь»;
  • Евгения Некрасова — «Калечина-Малечна»;
  • Ольга Бешлей — «Мой дикий ухажер из ФСБ»;
  • Григорий Служитель — «Дни Савелия»;
  • Александр Архангельский — «Бюро проверки»;
  • Павел Пепперштейн — «Предатель ада»;
  • Юлия Яковлева — «Жуки не плачут»;
  • Людмила Петрушевская — «Нас украли. История преступлений»;
  • Дмитрий Гаричев — «Мальчики»;
  • Алла Горбунова — «Вещи и уши»;
  • Полина Жеребцова — «45 параллель»;
  • Лев Рубинштейн — «Целый год»;
  • Сергей Кузнецов — «Учитель Дымов»;
  • Виктор Пелевин — «iPhuck 10».

Помимо Анны Наринской в жюри премии входят переводчик русской литературы Агнешка Любомира Пиотровска, филолог Татьяна Венедиктова, театральный критик, режиссер и продюсер Марина Давыдова и политолог Екатерина Шульман.

15 октября начнется читательское онлайн-голосование, по итогам которого будет определен победитель в номинации «Приз читательских симпатий». 1 ноября на XII Красноярской ярмарке книжной культуры пройдут открытые дебаты жюри, экспертов и литературной общественности, и будет объявлен короткий список.

Финал премии и награждение победителей состоятся в конце января 2019 года.

Литературная премия «НОС» («Новая словесность») была основана в 2009 году Фондом Михаила Прохорова для выявления и поддержки новых трендов в современной художественной словесности на русском языке. Главная особенность премии — открытость процесса принятия решений. Непременным условием работы жюри является необходимость публично аргументировать выбор финалистов и победителя в рамках ток-шоу в присутствии и при активном участии журналистов, литераторов и культурной общественности.

Гран-при премии «НОС-2017» получил Владимир Сорокин за роман «Манарага».

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