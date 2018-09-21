Объявлен лонг-лист премии «НОС»

© Фонд Михаила Прохорова

Жюри литературной премии «НОС», которую ежегодно проводит Фонд Михаила Прохорова, объявило длинный список 2018 года.

Список опубликовала председатель жюри премии, литературный критик Анна Наринская. В нем 22 книги:

Денис Горелов — «Родина слоников»;

Владимир Данихнов — «Тварь размером с колесо обозрения»;

Зиновий Зиник — «Ермолка под тюрбаном»;

Юрий Лейдерман — «Моабитские хроники»;

Наталья Мещанинова — «Рассказы»;

Анна Немзер — «Раунд»;

Мария Степанова — «Памяти памяти»;

Эдуард Веркин — «Остров Сахалин»;

Ксения Букша — «Открывается внутрь»;

Евгения Некрасова — «Калечина-Малечна»;

Ольга Бешлей — «Мой дикий ухажер из ФСБ»;

Григорий Служитель — «Дни Савелия»;

Александр Архангельский — «Бюро проверки»;

Павел Пепперштейн — «Предатель ада»;

Юлия Яковлева — «Жуки не плачут»;

Людмила Петрушевская — «Нас украли. История преступлений»;

Дмитрий Гаричев — «Мальчики»;

Алла Горбунова — «Вещи и уши»;

Полина Жеребцова — «45 параллель»;

Лев Рубинштейн — «Целый год»;

Сергей Кузнецов — «Учитель Дымов»;

Виктор Пелевин — «iPhuck 10».

Помимо Анны Наринской в жюри премии входят переводчик русской литературы Агнешка Любомира Пиотровска, филолог Татьяна Венедиктова, театральный критик, режиссер и продюсер Марина Давыдова и политолог Екатерина Шульман.

15 октября начнется читательское онлайн-голосование, по итогам которого будет определен победитель в номинации «Приз читательских симпатий». 1 ноября на XII Красноярской ярмарке книжной культуры пройдут открытые дебаты жюри, экспертов и литературной общественности, и будет объявлен короткий список.

Финал премии и награждение победителей состоятся в конце января 2019 года.

Литературная премия «НОС» («Новая словесность») была основана в 2009 году Фондом Михаила Прохорова для выявления и поддержки новых трендов в современной художественной словесности на русском языке. Главная особенность премии — открытость процесса принятия решений. Непременным условием работы жюри является необходимость публично аргументировать выбор финалистов и победителя в рамках ток-шоу в присутствии и при активном участии журналистов, литераторов и культурной общественности.

Гран-при премии «НОС-2017» получил Владимир Сорокин за роман «Манарага».



