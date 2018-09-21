Объявлен лонг-лист премии «НОС»© Фонд Михаила Прохорова
Жюри литературной премии «НОС», которую ежегодно проводит Фонд Михаила Прохорова, объявило длинный список 2018 года.
Список опубликовала председатель жюри премии, литературный критик Анна Наринская. В нем 22 книги:
- Денис Горелов — «Родина слоников»;
- Владимир Данихнов — «Тварь размером с колесо обозрения»;
- Зиновий Зиник — «Ермолка под тюрбаном»;
- Юрий Лейдерман — «Моабитские хроники»;
- Наталья Мещанинова — «Рассказы»;
- Анна Немзер — «Раунд»;
- Мария Степанова — «Памяти памяти»;
- Эдуард Веркин — «Остров Сахалин»;
- Ксения Букша — «Открывается внутрь»;
- Евгения Некрасова — «Калечина-Малечна»;
- Ольга Бешлей — «Мой дикий ухажер из ФСБ»;
- Григорий Служитель — «Дни Савелия»;
- Александр Архангельский — «Бюро проверки»;
- Павел Пепперштейн — «Предатель ада»;
- Юлия Яковлева — «Жуки не плачут»;
- Людмила Петрушевская — «Нас украли. История преступлений»;
- Дмитрий Гаричев — «Мальчики»;
- Алла Горбунова — «Вещи и уши»;
- Полина Жеребцова — «45 параллель»;
- Лев Рубинштейн — «Целый год»;
- Сергей Кузнецов — «Учитель Дымов»;
- Виктор Пелевин — «iPhuck 10».
Помимо Анны Наринской в жюри премии входят переводчик русской литературы Агнешка Любомира Пиотровска, филолог Татьяна Венедиктова, театральный критик, режиссер и продюсер Марина Давыдова и политолог Екатерина Шульман.
15 октября начнется читательское онлайн-голосование, по итогам которого будет определен победитель в номинации «Приз читательских симпатий». 1 ноября на XII Красноярской ярмарке книжной культуры пройдут открытые дебаты жюри, экспертов и литературной общественности, и будет объявлен короткий список.
Финал премии и награждение победителей состоятся в конце января 2019 года.
Литературная премия «НОС» («Новая словесность») была основана в 2009 году Фондом Михаила Прохорова для выявления и поддержки новых трендов в современной художественной словесности на русском языке. Главная особенность премии — открытость процесса принятия решений. Непременным условием работы жюри является необходимость публично аргументировать выбор финалистов и победителя в рамках ток-шоу в присутствии и при активном участии журналистов, литераторов и культурной общественности.
Гран-при премии «НОС-2017» получил Владимир Сорокин за роман «Манарага».
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