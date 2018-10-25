Объявлены лауреаты премии «Ясная Поляна»

© Литературная премия «Ясная Поляна»

24 октября в Большом театре состоялась церемония вручения литературной премии «Ясная Поляна» 2018 года. В номинации «Современная русская проза» за роман «Прыжок в длину» награждена Ольга Славникова.

Об этом сообщает сайт премии. В номинации «Событие» отмечен фильм Авдотьи Смирновой «История одного назначения», специальный приз Samsung «Выбор читателей» получила Мария Степанова за роман «Памяти памяти», который набрал наибольшее количество голосов по результатам открытого читательского интернет-голосования на портале LiveLib.ru.

Ранее стал известен лауреат в номинации «Иностранная литература». Им стал израильский писатель Амос Оз, он награжден за роман «Иуда», опубликованный на русском языке в переводе Виктора Радуцкого издательством «Фантом Пресс».

Ежегодная общероссийская литературная премия «Ясная Поляна», учрежденная Музеем-усадьбой Л.Н. Толстого и компанией Samsung Electronics, присуждается с 2003 года. Четыре года назад была введена номинация «Иностранная литература», в которой отмечаются самые важные книги XXI века, переведенные на русский язык. Совокупный размер премиального фонда составляет почти 7 млн рублей.

Главная номинация премии — «Современная русская проза». Она отмечает выдающееся произведение отечественного автора, которое важно прочитать именно сейчас, так как оно определяет круг литературных тенденций сегодняшнего дня. В этом году на номинацию «Современная русская проза» было подано 152 произведения, в шорт-лист премии были включены три из них: книги Ольги Славниковой и Марии Степановой, а также роман Александра Бушковского «Праздник лишних орлов».







