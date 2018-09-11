«Ясная Поляна» объявила финалистов© Литературная премия «Ясная Поляна»
Сегодня, 11 сентября, жюри ежегодной литературной премии «Ясная Поляна» объявило короткий список в номинации «Современная русская проза». В него вошли романы «Памяти памяти» Марии Степановой, «Прыжок в длину» Ольги Славниковой и «Праздник лишних орлов» Александра Бушковского.
«В этом году жюри приняло впервые решение: короткий список будет очень коротким. В нем всего три книги», — цитирует РИА Новости председателя жюри премии, советника президента РФ по вопросам культуры Владимира Толстого.
В длинном списке «Ясной Поляны» было 43 произведения российских писателей, в том числе Дмитрия Глуховского, Эдуарда Лимонова и Людмилы Петрушевской. Член жюри Павел Басинский назвал длинный список «очень неоднородным». При этом, считает он, по нему можно проследить тенденцию, которая главенствует сейчас в литературе: авторы предпочитают писать семейные саги.
Литературная премия «Ясная Поляна» учреждена в 2003 году по инициативе музея-усадьбы Льва Толстого. Главная номинация премии — «Современная русская проза» — «определяет круг литературных тенденций настоящего времени и отмечает текст отечественного автора, который несет в себе идеалы человеколюбия и который важно прочитать именно сейчас, , потому что оно определяет круг литературных тенденций настоящего времени».
Призовой фонд премии в этом году составляет 6,2 млн рублей: лауреат в номинации «Современная русская проза» получит 3 млн рублей, авторы, вошедшие в короткий список, разделят между собой миллион рублей.
Церемония награждения лауреатов «Ясной Поляны» 2018 года состоится в октябре в Большом театре.
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