«Ясная Поляна» объявила финалистов

Сегодня, 11 сентября, жюри ежегодной литературной премии «Ясная Поляна» объявило короткий список в номинации «Современная русская проза». В него вошли романы «Памяти памяти» Марии Степановой, «Прыжок в длину» Ольги Славниковой и «Праздник лишних орлов» Александра Бушковского.

«В этом году жюри приняло впервые решение: короткий список будет очень коротким. В нем всего три книги», — цитирует РИА Новости председателя жюри премии, советника президента РФ по вопросам культуры Владимира Толстого.

В длинном списке «Ясной Поляны» было 43 произведения российских писателей, в том числе Дмитрия Глуховского, Эдуарда Лимонова и Людмилы Петрушевской. Член жюри Павел Басинский назвал длинный список «очень неоднородным». При этом, считает он, по нему можно проследить тенденцию, которая главенствует сейчас в литературе: авторы предпочитают писать семейные саги.

Литературная премия «Ясная Поляна» учреждена в 2003 году по инициативе музея-усадьбы Льва Толстого. Главная номинация премии — «Современная русская проза» — «определяет круг литературных тенденций настоящего времени и отмечает текст отечественного автора, который несет в себе идеалы человеколюбия и который важно прочитать именно сейчас, , потому что оно определяет круг литературных тенденций настоящего времени».

Призовой фонд премии в этом году составляет 6,2 млн рублей: лауреат в номинации «Современная русская проза» получит 3 млн рублей, авторы, вошедшие в короткий список, разделят между собой миллион рублей.

Церемония награждения лауреатов «Ясной Поляны» 2018 года состоится в октябре в Большом театре.



