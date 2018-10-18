Амос Оз стал лауреатом премии «Ясная Поляна»

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Литературная премия «Ясная Поляна» 2018 года в номинации «Иностранная литература» присуждена израильскому писателю Амосу Озу.

Как сообщает сайт премии, он приедет в Москву на церемонию награждения лауреатов и представит свой роман «Иуда», опубликованный на русском языке в переводе Виктора Радуцкого издательством «Фантом Пресс».

«Амос Оз, вероятно, самый известный из нынешних писателей Израиля, называет свой роман "Иуда" «камерной музыкой», но израильская критика предпочитает звать его "провокационным", — говорит член жюри «Ясной Поляны» Валентин Курбатов. — Для нас это высокая и горькая книга о народе, «который живет отдельно и между народами не числится». Книга о рождении самого молодого государства, в котором при этом сам воздух вечен и всякое слово наполнено тяжестью «песни песней», пророчеств и плачей и где история стоит и длится по другим законам и где не кончаются книги Бытия, Исхода, Иеремии и Иезекииля. <...> Это по-настоящему первая (при многих предшественниках) книга, которая поверяет историю глазами Евангелия, и писатель не дает уклониться читателю от решения, на какой он стороне, делая проблему всечеловеческой и личной».

Ежегодная общероссийская литературная премия «Ясная Поляна», учрежденная Музеем-усадьбой Л.Н. Толстого и компанией Samsung Electronics, присуждается с 2003 года. Четыре года назад была введена номинация «Иностранная литература», в которой отмечаются самые важные книги XXI века, переведенные на русский язык.

В прошлом году премию в этой номинации получили перуанский писатель Марио Варгас Льоса и переводчик Кирилл Корконосенко за роман «Скромный герой». В лонг-лист нынешнего сезона входили 35 произведений писателей из Аргентины, Великобритании, Венгрии, Германии, Израиля, Ирландии, Испании, Канады, Македонии, Нигерии, Норвегии, Румынии, Словении, США, Франции, Чили и Южной Кореи.

Церемония награждения лауреатов премии «Ясная Поляна» состоится 24 октября в Большом театре. На церемонии будет вручена премия лауреату в номинации «Иностранная литература» и объявлены лауреаты в номинациях «Современная русская проза» и «Событие», а также обладатель специального приза компании Samsung «Выбор читателей».

P.S. 25 октября Амос Оз прочитает в Культурном центре «Дом» лекцию «Иисус и Иуда».

Амос Оз: «Я буду говорить о долгой и сложной истории, связывающей евреев и христиан, а также о том, как я писал "Иуду", о еврейской литературе. После лекции я надеюсь ответить на несколько вопросов. Но прошу учесть, что я предпочитаю разговор о литературе, а не о политике».

Начало в 19:00, вход бесплатный по предварительной регистрации. Организаторы встречи — культурно-просветительский проект «Эшколот», литературная премия «Ясная Поляна» и компания Samsung Electronics.



