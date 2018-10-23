 
11:48 23 октября 2018Новости
3510
S_010 S_020 S_030 S_05помоги
сайту

В РГБ пройдет публичная дискуссия «Зачем Толстой? В чем моя вера»

News_detailed_pictureЛ.Н. Толстой. В чем моя вера? (Берлин: Изд. Г. Штейница, 1902)© Тургеневская общественная библиотека в Париже / Российская государственная библиотека

Государственный музей Л.Н. Толстого, музей-усадьба «Ясная Поляна» и Российская государственная библиотека продолжают программу публичных дискуссий «Зачем Толстой?». Третий разговор из этой серии – «Зачем Толстой? В чем моя вера» – состоится 31 октября в конференц-зале РГБ.

Начало в 19:00, вход свободный по предварительной регистрации.

Участники серии публичных дискуссий «Зачем Толстой?» — писатели, ученые и мыслители — обсуждают, в чем ценность идей Толстого, что говорят нам сегодня его рассуждения о вере, государстве, семье, обществе, свободе и смерти, и вообще — зачем читать Толстого в XXI веке.

Первая дискуссия в рамках этой программы — «Зачем Толстой? Личность, свобода, государство» — состоялась 15 августа в Ивановском зале РГБ. Второй разговор — «Зачем Толстой? Семья и женский вопрос» — 10 сентября в Тульском государственном педагогическом университете. Третья дискуссия — о вере.

Вера для Толстого была центром всей жизни. Его понимание религии не укладывалось в канонические рамки. Его отношения с церковью были крайне непростыми и привели в итоге к драматическому разрыву, который не преодолен даже сегодня. Что такое религия Толстого? Как он понимает отношения человека с Богом? Чем важны его духовные поиски для верующих? Что можем услышать сегодня мы в его словах о вере?

Об этом будут говорить поэт, переводчик, почетный доктор богословия Европейского гуманитарного университета Ольга Седакова и атташе по культуре посольства Ватикана в России Джованна Парравичини. Участник-модератор дискуссии — журналист, культуролог, руководитель проекта «Полка» Юрий Сапрыкин.

Комментарии


Сегодня на сайте

Художники разных направлений об акции «Возвращение имен»Искусство
Художники разных направлений об акции «Возвращение имен» 

Дмитрий Гутов, Александр Корноухов, Дарья Серенко, Никита Алексеев, цианид злой, Екатерина Марголис, Борис Конаков, Варя Михайлова, Шифра Каждан, Анна Десницкая, Иван Лунгин, Таисия Круговых

23 октября 20184020