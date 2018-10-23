В РГБ пройдет публичная дискуссия «Зачем Толстой? В чем моя вера»

Л.Н. Толстой. В чем моя вера? (Берлин: Изд. Г. Штейница, 1902) © Тургеневская общественная библиотека в Париже / © Тургеневская общественная библиотека в Париже / Российская государственная библиотека

Государственный музей Л.Н. Толстого, музей-усадьба «Ясная Поляна» и Российская государственная библиотека продолжают программу публичных дискуссий «Зачем Толстой?». Третий разговор из этой серии – «Зачем Толстой? В чем моя вера» – состоится 31 октября в конференц-зале РГБ.

Начало в 19:00, вход свободный по предварительной регистрации.

Участники серии публичных дискуссий «Зачем Толстой?» — писатели, ученые и мыслители — обсуждают, в чем ценность идей Толстого, что говорят нам сегодня его рассуждения о вере, государстве, семье, обществе, свободе и смерти, и вообще — зачем читать Толстого в XXI веке.

Первая дискуссия в рамках этой программы — «Зачем Толстой? Личность, свобода, государство» — состоялась 15 августа в Ивановском зале РГБ. Второй разговор — «Зачем Толстой? Семья и женский вопрос» — 10 сентября в Тульском государственном педагогическом университете. Третья дискуссия — о вере.

Вера для Толстого была центром всей жизни. Его понимание религии не укладывалось в канонические рамки. Его отношения с церковью были крайне непростыми и привели в итоге к драматическому разрыву, который не преодолен даже сегодня. Что такое религия Толстого? Как он понимает отношения человека с Богом? Чем важны его духовные поиски для верующих? Что можем услышать сегодня мы в его словах о вере?

Об этом будут говорить поэт, переводчик, почетный доктор богословия Европейского гуманитарного университета Ольга Седакова и атташе по культуре посольства Ватикана в России Джованна Парравичини. Участник-модератор дискуссии — журналист, культуролог, руководитель проекта «Полка» Юрий Сапрыкин.



