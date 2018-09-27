В программу ЛГБТ-кинофестиваля «Бок о бок» вошли 27 фильмов

Кадр из фильма «Фантастическая женщина» © Sony Pictures

С 24 октября по 1 ноября в кинолофте «Москва» и пространстве «Пальма» в Петербурге пройдет 11-й Международный ЛГБТ-кинофестиваль «Бок о Бок», на котором будут показаны 27 фильмов из разных стран.

Главная тема фестиваля в этом году — фильмы о женщинах, придуманные и снятые самими женщинами.

Среди хитов программы игрового кино:

«Фантастическая женщина» Себастьяна Лелио — обладатель «Серебряного медведя» Берлинале-2017 и лауреат премии «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке,

«Девочка» Лукаса Донта — лауреат «Золотой камеры» Каннского кинофестиваля 2018 года за лучший полнометражный дебют, обладатель «Квир-Пальмовой ветви» и приза за лучшую роль в программе «Особый взгляд» (Виктор Полстер),

«Наследницы» Марсело Мартинесси, получившие в этом году на Берлинском кинофестивале награду за лучшую женскую роль (Ана Брун), приз FIPRESCI и приз Альфреда Бауэра «За открытие новых горизонтов в кинематографе»,

фильм Дезире Акхаван «Неправильное воспитание Камерон Пост», победивший на фестивале Sundance 2018.

В программу документального кино, в частности, вошли фильм «Сильвана» Мики Густафсон, Оливии Кастебринг и Кристины Циобанелис, посвященный знаменитой шведской рэп-артистке Сильване Имам, и картина Кэролайн Берлер «Дайки, камера, мотор!», которая исследует то, как менялись образы лесбиянок в истории кино. Одна из героинь фильма — кинокритик Руби Рич — примет участие в его обсуждении.

Кроме того, на фестивале пройдут дискуссии и встречи с авторами фильмов, а социолог Александр Кондаков прочитает лекцию к 25-летию отмены 121-й статьи Уголовного кодекса («Мужеложство»), за полвека действия которой в тюрьмы были отправлены десятки тысяч человек.

Полностью программа фестиваля «Бок о бок» опубликована на его сайте.







