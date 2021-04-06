Я и баба, и мужик

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Поль Лекен о Владимире Шарове7 апреля 2021266
Известный цюрихский хореограф Кристиан Шпук выпустил в Большом театре новый балет «Орландо». Через неделю МАМТ ответил двумя премьерами: Шарон Эяль перенесла в Москву нашумевший в Гетеборге балет «Autodance», фаворит московской публики Акрам Хан переделал свою давнюю работу «KAASH».
По просмотре «Орландо» можно подумать, что Вирджиния Вулф написала историю успеха мальчика, который за четыреста лет стал счастливой матерью-одиночкой.
Если уж брать для балета текст, подобный роману Вулф, то выстраивать аналогичную структуру действия и отыскивать танцевальный эквивалент авторской иронии. То есть оставлять от оригинала только название и придумывать что-нибудь свое. Андрия Жолдака и Сьюзен Кеннеди среди хореографов пока не видно: «поставить балет по роману» до сих пор означает пересказать фабулу, неизбежно принимающую глуповатый вид, а чем отличаются друг от друга фабула, сюжет и содержание, мало кто понимает. Можно ли передать в танце периоды и парцелляции Вулф? Или пассажи наподобие такого: «Жизнь порядочной женщины вся состояла из цепи деторождений. Выйдя замуж восемнадцати лет, она к тридцати имела пятнадцать-восемнадцать детей: уж очень часто рождались двойни. Так возникла Британская империя»?
Хореограф Кристиан Шпук и либреттист Клаус Шпан решили не отвечать на вопрос, о чем роман — что означает превращение мужчины в женщину. Каждую сцену они предварили даже не цитатами из «Орландо», а текстами по мотивам романа, которые женский голос произносит с интонациями Google-переводчика. Зрительское восприятие сразу же переключается на низший синтаксический уровень: собственно хореографический рисунок перестает быть значимым — он накрыт колпаком бытовой ситуации, которую требуется сопроводить любым набором телодвижений.
Хореографии как искусства rubato, искусства схождения и расхождения с музыкой, в «Орландо» нет.
Музыки всегда оказывается больше, чем требуется для таких примитивных иллюстраций. Хореограф, а также дирижер-постановщик Алексей Богорад справедливо решили не резать ее поперек: цельными частями исполняются Виолончельный концерт Элгара и Скрипичный концерт Гласса. Стандартный набор «собери большой балет»: поздний романтизм для страданий героя, постминимализм для массовок. Хорошо понятно, почему хореографы питают неестественную страсть к репетитивной музыке. Ее моторика замещает моторику танца, а жирная оркестровая фактура, как в концерте Гласса, дает ощущение, что движется большая масса тел, — визуальное имитируется слуховым. На такую музыку легко сбросить ответственность за движение и уже не заморачиваться насчет сложно устроенной хореографии.
В «Орландо» хореография неинформативна и нефункциональна, не она двигает действие. Наборы glissade, renversée и port de bras сцеплены механически и аккуратно разложены на сильные доли — хореографии как искусства rubato, искусства схождения и расхождения с музыкой, здесь нет. Ритмический ландшафт не меняется. Иллюстративные эпизоды разбиты абстрактными ансамблями, которые предполагались как «лирические отступления» (программка числит почти полсотни артистов «в других партиях»), но по лексике и синтаксису не отличаются от выходов персонажей.
Высококлассная труппа Большого сумела придать действию малейшую связность и смысл. Герои последнего спектакля премьерной серии — Мария Виноградова (Орландо) и Артемий Беляков (Шелмердин; он же в партии королевы Елизаветы красиво ходил в рыжем парике), Якопо Тисси и Давид Мотта Соарес (абстрактные Юноши). Кроме того, поздравляем премьера театра Владислава Лантратова (Николас Грин) с прекрасным дебютом в амплуа гротеск.
При этом спектакль выглядит стильно. Можно спорить, являются ли сценографией две серые стены и серый портал Руфуса Дидвишуса, хорош ли свет Мартина Гебхардта или артисты, выступающие в костюмах Эммы Райотт, утоплены в полутьме. Однако «Орландо» демонстрирует уровень постановочной культуры, все еще редкий для российского балета. Не хватает лишь хореографии и капли абсурда. Может быть, для следующего балета взять «Кысь» Толстой или «Теллурию» Сорокина (thème russe, актуально)? Подумать о текстах Ерофеева одного или Ерофеева другого? А не то взбодрить задремавших московских интеллектуалов и заказать оперу-балет «Фурцева».
«Autodance» начинается энергичным битом, дубасящим из колонок, — то, что нужно после «Кончерто барокко» Баха — Баланчина, который до антракта станцевали и сыграли как гербарий. По периметру сцены, задавая пластическую тему, несколько минут ходит некто — если приглядеться, можно увидеть балерину Оксану Кардаш, хотя вообще-то не важно, кто это: пол участников нивелирован телесными купальниками, подслеповатым светом и единым типом движения.
В основе — шаг на высоких полупальцах, с которых танцовщики почти не спускаются весь получасовой балет (за время репетиций избранные артисты нехило закачали икры и голеностопные суставы). Шаг не прекращается даже на одном месте, лишь меняется амплитуда. Пластику можно грубо назвать маньеристской: ход с преувеличенным выниманием ног через колено, отброшенный корпус, вывернутые в плечах руки, жеманные перемены позировок — имитация мягкости при крайнем напряжении. При этом у четырнадцати исполнителей остается зазор для артистического выражения (оно оказывается чем-то более сложным, нежели привычная в балете игра лицом).
Израильская хореографиня Шарон Эяль не добавила ничего нового к своим предыдущим работам (см. поставленный в Берлине «Half Life»). То же служебное техно Ори Личтика на неизменный музыкальный размер 4/4 — и переступания на каждый счет, создающие монотонную пульсацию. Тот же принцип нарастания телесной массы: начинает один, подключаются остальные, слипаются в ком, растягиваются в прямую. Всегда есть высотная доминанта (сейчас ею служил Леонид Леонтьев и танцевал превосходно). Метаморфозы массы не могут закончиться: в «Half Life» их отрезает от зрителя занавес, в «Autodance» артистов постепенно съедает темнота.
Работа Эяль не лежит в плоскостях «нового», «оригинального», «разнообразного»: одна и та же сумма приемов вращается в композиционных вариантах до бесконечности. В этой вариативности и состоит весь интерес. Композиция «Autodance» проседает ровно посередине, с началом сольного эпизода, а финальная часть разжижает накопленную энергию: не весело, не тоскливо, не страшно. И все же целое захватывает: занавес для поклонов пришлось поднимать четырежды. На этом тема «Шарон Эяль в России» вполне исчерпана.
«KAASH» Акрама Хана остался в проигрыше: не стоило давать подряд два балета под фонограмму и в полумраке. Да и сама работа, пять лет назад показанная на Дягилевском фестивале, после авторской редактуры увяла. Строгая двухчастная структура развалилась, а сама по себе демонстрация фирменного сплава индийского катхака и общеевропейского contemporary dance после многочисленных визитов Хана в Москву впечатляет мало. Это судьба всех «одних из лучших мировых хореографов»: благодаря фестивалям и трансляциям местный зритель потерял художественную девственность, и оказалось, что на одних фирменных сплавах или «завораживающей работе с ритмом» театральный спектакль не построить. Экзотика стала рутиной, иногда скромных художественных качеств.
Это не отменяет мощной работы семерых исполнителей во главе с Дмитрием Соболевским: в сериях импульсивных port de bras, вращений и резких уходов в пол они были раскованны и точны — и своим танцем пресекли вечные разговоры о «классиках, которые пробуют танцевать современное». В хрестоматии нового танца, которую в Музыкальном театре собирали последние четыре сезона, артисты показали высокий класс. Точнее, класс показал авангард труппы, два-три десятка артистов из ста четырех, и это составляет внутреннюю проблему. Репетировать подобные программы сложно (что было заметно и на премьере), а сроки действия лицензий быстро истекают. Следом на Большую Дмитровку приходит большое, теплое и вместительное: блиставший в соло «Autodance» Максим Севагин уже ставит «Ромео и Джульетту». В напарники ему назначен Константин Богомолов.
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