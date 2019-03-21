Тюрьма истории

Журналист, а теперь и режиссер Михаил Зыгарь вместе с продюсером Кареном Шаиняном собираются запустить Мобильный художественный театр — приложение со спектаклями, поставленными специально для смартфонов: покупаете билет — и приезжаете в условленное место в городе в любое удобное время и сколько угодно раз. Собственно, все давно к этому шло: режиссеры давно поняли, что для полноценного театрального опыта достаточно телефона и наушников. Многие спектакли Семена Александровского — хотя бы недавнее «Время, которое» — легко можно адаптировать под такой же формат.

Первый спектакль Мобильного художественного театра — «1000 шагов с Кириллом Серебренниковым» — показали в тестовом режиме еще осенью: поскольку приложение не было готово, зрителям по старинке выдавали плееры с наушниками — и ходить по улицам они вынуждены были группой, а не поодиночке, как того требует режиссерский замысел. А замысел в том, чтобы дать нам пережить полтора часа из жизни режиссера, который вот уже полтора года находится под домашним арестом — и каждый день гуляет один по утвержденному маршруту в районе Пречистенки.

Серебренников, выступающий виртуальным провожатым и рассказчиком, ни слова не говорит о себе, зато массу сведений сообщает о соседях, только не нынешних, а бывших: Тургеневе, Пастернаке, Булгакове, Есенине, Айседоре Дункан, Федоре Шехтеле и других знаменитых обитателях этой части Москвы. По сути, это аудиогид, хотя цель его — не столько изложение фактов, сколько историческое обобщение. У большинства художников, о которых идет речь, судьба так или иначе складывалась драматически — и почти всегда в этом было замешано государство. Естественно, в этот ряд вписывается и сам Серебренников.

У Зыгаря Пречистенка иллюстрирует тюрьму исторических закономерностей: рассказчик не может сойти с согласованного маршрута и не может не повторять жизненную траекторию своих соседей.

Другой с легкостью опознаваемый смысл — культура как способ сопротивляться внешним обстоятельствам. Когда слушаешь увлеченный рассказ режиссера, кажется, что он пытается жить нормальной жизнью, несмотря ни на что, — углубляется в биографии Дункан, Шехтеля и Булгакова, чтобы мир не сводился к судебным слушаниям.

С тех пор как режиссеры из Rimini Protokoll поставили в БДТ этапный «Remote Петербург» — первую российскую редакцию знаменитой театральной франшизы, где 50 человек бродят по улицам в компании компьютерного голоса, — у нас появилось немало проектов в жанре городского путешествия, причем довольно разных, несмотря на общее базовое условие. У Зыгаря больше всего перекличек со спектаклем Александра Вартанова «La fin du cercle. Конец века / конец круга», который в 2017-м считанное количество раз показали в «Живых пространствах» — лаборатории театра site-specific фестиваля «Территория».

Тогда Вартанов посадил зрителей в автобус «Б», следующий по Садовому кольцу, и заставил слушать новости, которые звучали на радио с 1999 по 2017 год, — от новогоднего обращения Ельцина до свежего репортажа об арестованном худруке «Гоголь-центра» (это случилось за несколько недель до премьеры) — вперемешку с поп-хитами и обрывками телевизионных реалити-шоу разных лет. Путешествие начиналось и заканчивалось в одной точке.

Спектакли связаны не только фигурой Серебренникова: оба режиссера используют исторический московский ландшафт как метафору. У Вартанова поездка по Садовому изображала два потерянных десятилетия: время потратили, бензин (читай — нефть) сожгли и никуда в результате не уехали. У Зыгаря Пречистенка иллюстрирует тюрьму исторических закономерностей: рассказчик не может сойти с согласованного маршрута и не может не повторять жизненную траекторию своих соседей. Такое вот свойство местности.





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