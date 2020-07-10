«Письмо о справедливости и свободе дискуссий». Вынужденный ответ

7 июля в американском журнале Harper's Magazine появилось открытое «Письмо о справедливости и свободе дискуссий», которое подписали 152 человека: писатели, ученые, публичные интеллектуалы и активисты, в том числе Ноам Чомски, Салман Рушди, Джоан Роулинг, Маргарет Этвуд и Фрэнсис Фукуяма.

«Письмо 150» — это первая коллективная реакция на репрессивный общественно-идеологический климат, ставший уже привычной декорацией сегодняшнего дня, с его кульминацией в так называемой культуре отмены (cancel culture).

Раздел «Общество» публикует сегодня три отклика на этот документ — философа Артемия Магуна, поэта и эссеиста Алексея Цветкова и английского музыканта и писателя Джеймса Янга, который написал этот текст специально для Кольты.

В самом ближайшем будущем раздел обещает продолжить эту необходимую и давно назревшую дискуссию.

7 июля в Harper's Magazine появилось некое письмо под заголовком «Письмо о справедливости и свободе дискуссий», подписанное сотней с лишним писателей, артистов, ученых, историков и критиков. В широком смысле слова это ламентация по поводу того, что разумная, цивилизованная общественная дискуссия была извращена и подменена агрессивной «культурой отмены» [cancel culture]. Многие из подписантов — это важные персоны культурной жизни. Многими из них я восхищаюсь. На моих полках стоит множество их книг. Но первое, что приходит мне в голову: «Слишком поздно, слишком поздно».

Джинна из бутылки выпустили уже давно. «Культура отмены» проникла в университеты десятки лет назад, последовательно распространилась на все общество и заглушила дискуссии. Целому поколению ученых, отчаянно боровшихся за сохранение своих университетских должностей, удалось сознательно отказаться от старого доброго сократического метода, смысл которого в том, что аргументированный диспут — это неотъемлемая часть диалектического процесса в поиске истины. Вместо этого академия предпочла приспособиться к самодовольной «культуре травли».

В первом абзаце письма говорится о Дональде Трампе как о катализаторе этой плачевной ситуации. Но вовсе не Трамп (как бы ужасен он ни был) направлял этот разрушительный процесс, как предполагают авторы письма, желающие укрепить свои собственные права на «либеральные» полномочия. Отправляйтесь в любой крупный университет — Оксфорд, Кембридж, в Лигу плюща: вы нигде на кампусе не услышите голоса даже самых умеренных консерваторов. И тут приходится задуматься: хорошо ли прививать молодым умам монокультуру мысли, в которой серьезный исторический и критический анализ подавлен параноидальными практиками демонстрации моральной безупречности? Все уже привыкли к тому, что в университетах лекторов лишают слова по любому поводу, а писатели и художники, работы которых некогда входили во все учебные курсы и которые, возможно, позволили себе в прошлом разные неосмотрительные слова и поступки, не соответствующие нынешним моральным нормам, в один прекрасный момент обнаруживают, что их творчество под запретом. Гуманитарное образование превратилось в фарс, а фарс, как известно, — не самый утонченный вид комедии.

Показывая пальцем на Трампа, хорошие люди (действительно по большей части хорошие), подписавшие письмо, прячутся от правды, которая состоит в том, что западная левая/либеральная интеллигенция последние полвека (или дольше) методично разрывала ткань западной культуры, разглядывала обрывки на свет и выбрасывала их за ненадобностью. Теперь эти люди жалуются, что мир лежит в руинах и на повестке дня стоит возвращение к гневному и мстительному трайбализму. И они еще удивляются!

Я левый (точно не правый) демократ, но я ценю различия, противоречия и полемику. Мне нравится, когда мои самые привычные и надежные идеи проверяют на прочность. Я хочу знать, что́ думают умные консерваторы, и сам решать, правы они или нет… и именно это следует предлагать студентам и любому думающему человеку. А сейчас уважаемым либеральным вельможам уже поздно подписывать письма. Если вы постоянно взрывали основы западной традиции, вы рискуете показаться неискренними, когда поднимаете тревогу после того, как здание рухнуло и вы стоите среди руин, покрытых пылью.

Прислушайтесь: «остров полон звуков», но нельзя сказать, что эти «шелест, шепот и пенье приятны» и что «нет от них вреда». Интернет полон белым шумом — это осуждающее шипение молодежи. Медленная, многогранная, умудренная книжным знанием традиция тщательного обоснования аргументации сделалась уязвимой и хрупкой, она вообще одной ногой в могиле. Подписанты письма стары. Сократ стар. Данте, Шекспир, Вольтер, Бетховен, сестры Бронте, Толстой, Пруст, Пикассо, Ахматова, «Битлз», панки — это все старость, старость, старость.

Киберпространство принадлежит молодым.

Все кончено.

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