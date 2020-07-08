Западные интеллектуалы выступили за свободу дискуссий

7 июля американский журнал Harper's Magazine опубликовал открытое письмо 152 писателей, журналистов и ученых, направленное против ограничения свободы дискуссий и разнообразия мнений в условиях идеологической конфронтации.

Среди подписавших документ писатели Салман Рушди, Джоан Роулинг, Маргарет Этвуд и Ян Бурума, журналисты Фарид Закария и Энн Эпплбаум, лингвист, философ и публицист Ноам Хомский, психолог и лингвист Стивен Пинкер, философ и политолог Фрэнсис Фукуяма.

Авторы письма выражают солидарность с теми, кто борется против расовой и социальной несправедливости, и, в то же время, обеспокоенность идеологической нетерпимостью, которую они проявляют в своей борьбе.

«Силы антилиберализма по всему миру набирают силу, их могущественный союзник, Дональд Трамп, представляет реальную угрозу демократии. Но люди, сопротивляющиеся им, не должны позволять себе превращаться в догматиков и прибегать к давлению [на оппонентов]», — говорится в письме.

Его авторы отмечают, что в обществе распространились нетерпимость к противоположному мнению, публичное шельмование и остракизм, тенденция к «разрешению сложных политических проблем с ослепляющей моральной уверенностью».

«Редакторов выгоняют за спорные публикации, книги изымают за предполагаемую недостоверность, журналистам запрещают писать на определенные темы, профессоров проверяют из-за цитирования литературных произведений на лекциях, ученого увольняют за распространение рецензируемого академического исследования, руководителей организаций снимают с постов из-за нелепых оплошностей», — перечисляют они.

Авторы письма уверены, что ограничение свободы дискуссий как со стороны репрессивного государства, так и со стороны нетерпимого общества «неизменно наносит ущерб тем, у кого меньше власти».

«Чтобы победить "плохие идеи", нужно разоблачать их, убеждать тех, кто их высказывает, а не пытаться делать вид, что этих идей не существует. Мы отвергаем в любой форме ложный выбор между справедливостью и свободой, потому что одного не бывает без другого», — говорится в письме.

Оно завершается словами: «Мы обязаны сохранить возможность добросовестно выражать несогласие без пагубных профессиональных последствий. Если мы не защитим сами основы нашей деятельности, мы не должны ожидать от других людей или от государства, что они сделают это за нас».







Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU