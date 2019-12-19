True Story Award снова объявляет конкурс

Премия True Story Award, первая глобальная премия за репортажи, написанные в форме лонгрида, пройдет в следующем году во второй раз. Тексты из онлайновых и печатных изданий, вышедшие в 2019 году, могут быть представлены на 12 различных языках до 24 января 2020 года.

16 декабря начался конкурс на получение True Story Award — первой глобальной награды для журналистов, пишущих для газет, журналов и онлайн-СМИ. Награда присуждается за репортажи из любой точки земного шара, которые были опубликованы на 12 наиболее распространенных языках (английском, немецком, французском, итальянском, испанском, арабском, хинди, русском, португальском, китайском, фарси, японском). Тексты должны отличаться исследовательской глубиной, журналистским качеством и социальной значимостью.

Премия призвана мотивировать журналистов всего мира и поддержать их работу. Во многих уголках планеты нехватка многостороннего и независимого освещения событий в СМИ препятствует формированию свободного и критического мнения. Поэтому смелые журналисты-новаторы так важны — во всех обществах и странах. Для них и учредили премию True Story Award. Для участия в финальном туре конкурса в общей сложности будут отобраны 42 репортера. В жюри войдут 50 экспертов из 29 стран.

42 номинанта будут приглашены на церемонию награждения в Берн, которая пройдет в рамках второго фестиваля Reportagen — он состоится весной 2021 года.

Все подробности, как подать ваш текст на конкурс, вы можете найти вот здесь. Или в материале Кольты за прошлый год на русском. Условия конкурса с тех пор не изменились.

Заявки на тексты, опубликованные в 2019 году, принимаются до 24 января 2020 года.

Шура Буртин (слева) на награждении True Story Award 2019 © swissinfo.ch

Премия True Story Award 2019 года была присуждена нашему соотечественнику, журналисту Шуре Буртину, за текст об Оюбе Титиеве «Монитор 1».

Второе и третье места заняли Марк Аракс (США) и Ду Цян (Китай). Все тексты победителей и номинантов можно найти вот здесь.

Премия True Story Award была основана и проводится фондом True Story (True Story Foundation) в тесном сотрудничестве с ассоциацией Reportagen Festival Bern.





Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU