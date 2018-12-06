Главное на втором фестивале «NOW»: путеводитель

В эти выходные, 8—9 декабря, на двух московских площадках пройдет второй фестиваль кино и разговоров «NOW. Как устроена современность», организованный Фондом имени Генриха Бёлля и Центром документального кино. Основная лекционная программа пройдет в Бойлерной на территории кластера «Хлебозавод № 9», музыкальная часть фестиваля — в клубе «Плутон» на Artplay.

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Куда идти в первую очередь?

Из чего состоит фестиваль «NOW»?Рассказывает куратор фестиваля Нурия Фатыхова

Мы хотим рассмотреть бесконечное «сейчас», выходящее за рамки проблем нашей страны. Фестиваль проходит раз в два года, чтобы осмыслить события, которые произошли за это время: трансформации в демократиях всего мира, перемены в технологиях и в интернете, в отношении к сексуальности. Наша задача — собрать интеллектуальное знание о современности со всего мира и привезти его в Москву.

Программа фестиваля поделена на четыре тематических блока: «Любовь и новая нормативность», «Другая география разума», «Ресурсы и идеи» и «Трансформация музыки». К нам приезжают, в частности, Аннамари Джагоз и Луис Гордон, известные публичные интеллектуалы, которые никогда не были в России. Каждая лекция дополняется документальным фильмом — кинопрограмму составила Майя Кузина из Центра документального кино. После лекций мы устраиваем дискуссии со зрителями.

Музыкальный компонент на нашем фестивале в этом году появился впервые: это Евгений Галочкин с лекций о трансформации экспериментальной музыки. Музыка появилась на фестивале потому, что она всего острее реагирует на современные процессы. Только что мы наблюдали это на примерах скандалов с Хаски и Монеточкой. Кирилл Кобрин в своей лекции о причинах и следствиях крушения демократических институтов тоже все выводы о демократии делает через исследование музыки.

Все два дня на фестивале будет звучать музыка. Плейлист подготовил Евгений Галочкин. В первый день будут диджеи New New World Radio, во второй — люди команды клуба Pluton — Soundsystem.

Фестиваль закончится концертом, на котором будет много электроджаза. На сцену выйдет Луис Гордон, профессор философии и музыкант. Гордон будет импровизировать вместе с российскими музыкантами.

Книги ученых, которые к нам приедут, частично переведены на русский язык, и у зрителей будет возможность их купить. Нашим партнером стал магазин «Фаланстер» — они сделали подборку книг, раскрывающих феномен современности.

У нашего фестиваля деколониальный ракурс, мы стараемся на все смотреть не с западных позиций. Нам было очень важно, например, как у нас будет продаваться кофе — колониальный продукт, на который Запад привык устанавливать цену. Мы пригласили команду «Смарт-кофе»: они сами закупают кофе у фермеров и платят им за это достойные деньги. Нам хотелось, чтобы даже наш кофе был деколониальным.