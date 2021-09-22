Кирилл Иванов: «Я все время слышу плохую музыку, про которую говорят: “А, это для детей!”»

22 сентября группа «Самое Большое Простое Число» выпустила музыкальную сказку «Потерянное зеркальце», написанную по мотивам одноименного произведения писателя и художника Павла Пепперштейна. Авторами пьесы выступили лидер «СБПЧ» Кирилл Иванов и театральный режиссер, хореограф-постановщик Олег Глушков, озвучили сказку известные российские артисты: Александр Гудков, Антон Лапенко, Яна Троянова, Андрей Смоляков и другие. В сказке 30 оригинальных композиций и 15 новых песен, специально написанных «СБПЧ», — они выйдут отдельным альбомом.

Денис Бояринов поговорил с Кириллом Ивановым об этом необычном проекте.

Трейлер к «Потерянному зеркальцу»

— Ты, как и я, вырос, слушая сказки на пластинках? Какие были твои любимые?

— Вся классика, понятное дело: «Бременские музыканты», «Али-Баба», «Алиса»... А самую свою любимую детскую пластинку я долго потом искал. Она называется «Из дома вышел человек» — это стихи и рассказы Хармса. Там был один мой любимый рассказ «Во-первых и во-вторых», который читал Сергей Юрский. Про маленького человека и длинного человека, как они идут и песенки насвистывают. Я его просто обожал, умирал от ржаки и все время включал, снова и снова. Вот это была моя любимая детская пластинка и еще группа «Браво» с Агузаровой.

— А обложку «Из дома вышел человек», кажется, рисовал Виктор Пивоваров — отец Павла Пепперштейна.

— Сейчас посмотрим, да — Пивоваров. Представляешь, как все закольцевалось! Как все связано одно с другим! (Смеется.)

— Как вас судьба свела с Павлом Пепперштейном?

— Я давно задумал сделать такую сказку и долго размышлял, кого бы позвать ее написать. Я большой фанат Пепперштейна. Мне нравятся его картины и книжки. Особенно рассказы — мне кажется, в России мало кто умеет работать с короткой формой, а у Пепперштейна классные рассказы. Так в моей голове все сошлось, и я начал с ним общаться. Он переписал для нас сказку, которую давным-давно, еще в конце 1980-х, написал папе в подарок на день рождения. Он ее развил. А дальше мы с Олегом Глушковым ее переделали под театральный формат. Так что авторы либретто — мы втроем.

Евгения Борзых (Зеркальце) © Алексей Киселев

— Пепперштейн корректировал вашу пьесу?

— Он дал нам полный карт-бланш. Сказал, что он очень любит, когда его произведения не затвердевают, а живут. Чему мы были несказанно рады и благодарны до сих пор.

— А потом вы собрали блестящий состав актеров...

— Я впервые в жизни писал пьесу и впервые столкнулся с тем, как это бывает, когда ты написал текст, а другие люди его озвучили, увидели там что-то свое, новое, для меня неожиданное, и сделали персонажей куда более многогранными и живыми. Конечно, вся сказка держится на главном персонаже — Зеркальце, которое сыграла Женя Борзых, и на ее удивительном актерском таланте. Это вообще сложная задача… Ведь то, что меня поразило еще в Пашином варианте сказки, — ее главный персонаж среднего рода. И то, как Женя смогла оживить предмет неодушевленный, — мне кажется, это невероятная работа. Ну и остальные актерские работы — это просто бомба. А главное, что все эти занятые люди согласились над ней работать. Ведь приходилось много переписывать, потому что мы что-то меняли, поскольку это ансамблевая вещь. Но все с большим восторгом шли на это, что меня совершенно поразило и тронуло до глубины души.

Паша написал «Потерянное зеркальце» для папы, Олег — для дочери, Женя — для сына, я — тоже для сына, хоть он уже и взрослый.

— А почему у всех был такой энтузиазм, как ты думаешь?

— В первую очередь привлекала сама идея сделать музыкальную сказку. Мне кажется, последней музыкальной сказкой в нашей стране была «Сказка» «Сектора Газа». Надеюсь, наш текст произвел впечатление А еще мы старались предлагать актерам неочевидные роли, и, мне кажется, из этого сопротивления высекалась искра. Например, Яна Троянова — очень энергичный, взрывной, эмоциональный человек, а у нее роль рассудительной, занудливой русалки-профессора. Мне кажется, что ей было очень интересно, во всяком случае, так Яна сказала.

Или Гудок (Александр Гудков. — Ред.) — еще более явный пример. Все представляют себе Гудка как такой «ржандер» на ножках. А в сказке он очень тонко сыграл вора Соленого: он и романтичный, и стесняющийся, и нежный, и интеллигентный. Мне кажется, это его большая актерская удача. У меня до сих пор мурашки по коже от сцены, когда он, заикаясь, признается в любви. А Антон Лапенко здорово и остроумно сыграл человека, который готов посидеть в шкафу ради эффектного появления.

Яна Троянова (Русалка-профессор) © Валерия Звездочкина

— Как писались песни для сказки?

— Писались параллельно с либретто. В этом была еще одна сложная и интересная задача. Вообще в мюзиклах, музыкальных сказках или, например, в фильме «Анетт» заведено так, что песня повторяет то, что произошло раньше. Вот мы с тобой поговорили, и по законам мюзикла я бы потом спел песню: «Я дал интервью Денису, и мы с ним говорили про сказку». А мне хотелось, чтобы в песнях слушателям сообщалось что-то новое. С одной стороны, чтобы был новый взгляд на события или персонажей, а с другой стороны, чтобы они были достаточно универсальными и их можно было слушать, не зная контекста сказки. Это сложно, но, мне кажется, в нескольких песнях точно получилось.

Музыка и песни из «Потерянного зеркальца»

— Чего вы хотели добиться, когда делали музыку для сказки?

— У нас была точная установка, что это не должно быть стилизацией под советскую эстраду. Нам хотелось написать современную музыку, какой мы ее себе видим: это музыка «СБПЧ» 2021 года. На мой взгляд, сейчас очень много стилизаций, но не хватает адекватного, современного сопровождения для аудиокниг и так далее.

Тем более это сказка для детей. Меня всегда раздражает, когда с детьми начинают заигрывать и сюсюкать. В музыке это заигрывание представляется продюсерам и композиторам как что-то либо русское народное, либо сделанное на очень плохих инструментах. Я все время слышу плохую музыку, про которую говорят: «А, это для детей!» Нормально, пофиг, они все съедят.

Одна из причин, почему мне так хотелось сделать музыкальную сказку, — потому что ничего другого для детей нет. А хотелось, чтобы было. В общем, Паша написал «Потерянное зеркальце» для папы, Олег — для дочери, Женя — для сына, я — тоже для сына, хоть он уже и взрослый.

Александр Гудков (Вор Соленый) © Алексей Киселев

— Песни из «Потерянного зеркальца» будут исполняться на концертах «СБПЧ»?

— Мы пока не знаем. Это проект долгоиграющий. Мне хочется верить, что сейчас выйдет аудиоверсия сказки, а потом мы сделаем по ней спектакль. Они должны были выйти вместе, но, к сожалению, из-за пандемии перенеслись на следующую весну. Но мы хотим сделать спектакли, а потом — еще что-нибудь.

— Когда я послушал вашу сказку, она мне очень понравилась, но я подумал, что своему сыну, которому три года, ее не поставлю. Не потому, что он слишком мал, чтобы понять текст и музыку: он любит музыкальные сказки и хорошо воспринимает сложные тексты. А потому, что вы в самом начале сказки говорите о том, что в нашей жизни обман встречается на каждом шагу и нас постоянно обманывают — родители и друзья.

— Разве это неправда, Денис?

— Пускай он эту горькую правду узнает чуть-чуть попозже. А вот с какого возраста он ее должен узнать?

— Не знаю, мне кажется, что в шесть-семь лет дети уже все понимают про взрослых и их мир.





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