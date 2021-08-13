Саундтрек от кометы Галлея

Этим летом сервис Bookmate запустил книжные сериалы, для которых записывает саундтреки аналогично тому, как это делается в киноиндустрии. Для мистической «Кожи» Евгении Некрасовой одноименную композицию записал дуэт «АИГЕЛ», над фэнтези-детективом «Охотники за книгами» работает группа «Источник», а для создания аудиоверсии научно-фантастического сериала Шамиля Идиатуллина «Возвращение “Пионера”» была приглашена музыкальная лаборатория Kotä.

По сюжету сериала в 1985 году троих подростков отбирают для участия в секретной космической программе «Пионер». В лучших традициях жанра в руках 12–13-летних подростков оказывается судьба всего человечества — в феврале 1986-го к Солнцу вернется комета Галлея, от которой ученые ждут неприятностей.

Аудиотрейлер к сериалу «Возвращение “Пионера”»

Комета Галлея — реально существующая яркая короткопериодическая комета, названная в честь английского астронома Эдмунда Галлея. Это первая комета, для которой определили эллиптическую орбиту и установили периодичность возвращений к Солнцу — каждые 75–76 лет. Ее следующее появление ожидается 28 июля 2061 года. В 1986 году комета Галлея стала первой кометой, исследованной с помощью космических аппаратов, в том числе советских аппаратов «Вега-1» и «Вега-2». Эти данные советских спутников были переведены (сонифицированы) в музыку лабораторией Kotä и стали основой саундтрека.

Спутники «Вега-1» и «Вега-2» собирали данные о магнитном поле кометы Галлея, они фиксировали восемь потоков данных — координаты самих спутников и четыре параметра поля. Числовые значения трансформируются при помощи синусоидальных осцилляторов в звуковые волны, которые масштабируются под слышимый диапазон. Из положения спутника в пространстве получается фоновый дрон, из данных о магнитном поле — более мелодические элементы. Изменения числовых значений приводят к генерации музыкальных событий. При этом данные прогоняются через осцилляторы с разными скоростями, что дает дополнительное разнообразие. Весь этот процесс можно назвать сонификацией данных (по аналогии с визуализацией — это отрисовка различных графиков и диаграмм).

Аудиофрагмент сериала «Возвращение “Пионера”»

Идея сонифицировать данные принадлежит издателю Мике Голубовскому и саунд-дизайнеру Кире Вайнштейн, которая обратилась к своему постоянному соавтору — композитору Михаилу Мясоедову, сооснователю компании Kotä, издающей современных композиторов и звуковых художников, а также занимающейся исследованиями в области звука и звукового восприятия.

Саунд-дизайнер Кира Вайнштейн и композитор Михаил Мясоедов © Анна Титова

Kotä существует с 2011 года. Изначально было открыто музыкальное издательство. Со временем к издательству добавилось направление по исследованию звукового воздействия, которое развилось до сотрудничества с Институтом психологии Российской академии наук в области звуковой нейрокогнитивистики и применения различных звуковых сред. Результаты исследований лаборатории находят практическое применение как в коммерческих, так и в творческих работах.

Аудиовизуальная работа Глеба Глонти и Михаила Мясоедова, приуроченная к открытию новой площадки фонда Ruarts в Трубниковском переулке и первой выставке произведений из собрания фонда

«Сначала мы думали о том, чтобы взять за основу звуки NASA. Но оказалось, что, в отличие от изображений и видео, у “звуков космоса” нет лицензии public domain, а получать разрешение долго и сложно, — рассказывает о процессе Кира Вайнштейн. — Поэтому мы решили сделать что-нибудь своими силами. Имитировать звуки средствами компьютерных программ и синтезаторов очень легко. Но нам хотелось документальности. И тогда я предложила найти данные каких-нибудь исследований, которые подходят для нашей истории, и преобразовать их в звук. Сонификация — это очень популярный прием как в искусстве, так и в науке. В космосе нет звуков, поэтому все, что мы слышим (и то, что выпускает как таковые, скажем, NASA), получается в результате подобных процедур. И это так или иначе “фантазия”. В итоге Мика нашел данные о магнитном поле кометы Галлея».

Аудиофрагмент сериала «Возвращение “Пионера”»

«Сонификацией и алгоритмической музыкой мы занимаемся давно, — рассказывает Михаил Мясоедов. — У нас было много подобных проектов. Из последних можем выделить проект для фонда Ruarts, где видео и звук были получены путем алгоритмического преобразования данных о коллекции фонда, и работу для бюро Logic, в которой мы преобразовывали в звук архитектурные формы. Вообще тема звуковой экологии в больших архитектурных объемах и в целом городских пространствах — одно из наших основных направлений исследований и работы сейчас.

Михаил Мясоедов © Анна Титова

Оформлением аудиокниги занимаемся впервые. Все проекты с данными мне очень нравится делать, потому что интересно, как они поведут себя в музыкальном контексте, и тут просто все совпало, сам сюжет подсказал, какие данные нужны, и мои любимые абстрактные звуковые текстуры оказались в тему».

«Voiced Architecture» — аудиовизуальная инсталляция, в основе которой лежит технология пространственного сканирования и сонификации пространства

В каждом новом эпизоде сериала появляются новые звуки, саундтрек меняется в зависимости от развития сюжета.

«Текст очень разнородный, — объясняет Кира Вайнштейн. — Например, в прологе действие происходит в настоящем времени и объединено одним контекстом — авиаперелета. Там мы использовали найденные field recordings. А вот уже в главах звук работает как в кино. Подчеркивает смену планов, драматургические повороты. Миша генерирует на основе данных треки и присылает мне их по слоям. А я уже выбираю то, что подходит мне для той или иной задачи, и собираю проект. Например, где-то мне нужна только пульсация, где-то — шумы, похожие на звуки приборной панели, где-то — мелодичные дроны».

«Когда Bookmate прислал текст “Пионера”, я прочитал его на одном дыхании. Такой старый добрый ироничный sci-fi в духе Кира Булычева и Роберта Шекли, люблю такое, — говорит Михаил Мясоедов. — Когда я работаю с данными, то выполняю функцию композитора-интерпретатора. Я не могу влиять на основу композиции, поскольку она продиктована в этом случае данными со спутников, но воплощаю свое творческое начало в подходе к преобразованию данных в звук. В выборе тембров, наложении звуковых слоев, работе со временем. Для этого в софте от cycling74 — MAX есть множество инструментов. MAX — это традиционный софт для таких целей, визуальная среда для объектно ориентированного программирования, которая позволяет гибко настраивать взаимодействие между данными, звуком и визуалом».

Аудиофрагмент сериала «Возвращение “Пионера”»

Новые эпизоды сериала «Возвращение “Пионера”» выходят на Bookmate еженедельно по средам.

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