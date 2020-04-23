«Buchla может научить так необходимой сейчас гибкости мышления»

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Мария Теряева играет и пишет музыку на Buchla — культовом модульном синтезаторе, изобретенном и сконструированном американским инженером Доном Буклой. Увлечение Марии этим редким инструментом началось несколько лет назад и полностью ее поглотило — только что она выпустила второй альбом «Conservatory of Flowers», где удивительные тембры и созвучия, на которые способен этот синтезатор, сплетены в экзотические пьесы-букеты с голосами птиц, человека и традиционных инструментов — от флейты до виолончели. Мы поговорили с Марией о том, как она стала поклонницей Buchla и чем этот инструмент соответствует духу нынешнего времени.
— Как в твоей жизни появился синтезатор Buchla?
— Я наткнулась на видео, где Кейтлин Аурелиа Смит исполняет композицию на Buchla Music Easel: меня очаровали тембры, звук был такой свежий и необычный, инструмент моментально меня заинтересовал.
Я стала втайне мечтать о Buchla, потому что сказать вслух «хочу инструмент за $5000, на котором даже играть не умею» не могла. Но я увидела большой потенциал.
Потом случилось совсем странно. Наткнулась на объявление во «ВКонтакте» о продаже модуля 208r. Это очень близкая к оригиналу 70-х годов копия Buchla Music Easel, сделанная российскими инженерами Ромой Филипповым и Александром Пленингером. Копия модуля стоила чуть меньше. На тот момент я уже знала о хорошей репутации этого модуля, поэтому, не раздумывая, купила — со сломанным ревером и в кейсе, больше похожем на ящик для хранения овощей.
— Модульные синтезаторы, особенно Buchla, в последнее время сильно фетишизированы. За ними закрепился культовый и элитарный статус — они выглядят эффектно, использовать их модно. Однако Buchla дорог, сложен в управлении, имеет очень узнаваемое звучание, и, хоть и создан для студийных экспериментов, добиться от него нового и оригинального звука довольно тяжело. Кроме того, с ним невероятно сложно давать концерты. Как ты с этим справляешься?
— Я бы назвала это заслуженным вниманием к гениальному инструменту. Это инструмент с огромными возможностями, но и большими требованиями: он требует усидчивости, внимания, очень чувствителен в настройках — это не всем подходит.
У каждого инструмента свои уникальные характеристики: свой звук есть и у Telecaster, и у Buchla. Музыкант делает выбор, исходя из своего вкуса и задач; вопрос оригинальности законченной работы остается за музыкантом. Возьмем, например, последние работы Amon Tobin, Floating Points, любой альбом Кейтлин Аурелиа Смит и Джонатана Фитусси: у них у всех в основе Buchla с тем самым фирменным звуком, но результат очень разный, везде в первую очередь слышен автор.
Давать концерт с Buchla — отдельное удовольствие: как раз там он хорошо раскрывается, можно ощутить его мощь, но нужен навык выступлений, как и с любым другим инструментом.
У меня, к сожалению, еще сильна тяга сыграть простую человеческую мелодию.
— Расскажи про свой инструмент. Есть ли у него история — как он попал к тебе?
— Я была уверена, что дальше модуля 208r дело не пойдет, но сломанный ревер, который нужно было чинить после покупки, познакомил меня с Сашей Пленингером. Саша впоследствии предложил присоединиться к его компании инновационных инструментов Keen Association в качестве эндорсера, и мы также собираем вручную небольшой тираж каждого нового инструмента. Получается, что примерно раз в год к моей системе добавляется изобретение от Keen Association, и по мере возможности я покупаю оригинальные модули из серии 200e. Такой умеренный темп как раз подходит для вдумчивого изучения каждого модуля.
— Как ты пишешь музыку на Buchla? Какие еще электронные инструменты используешь в процессе создания композиций?
— Люблю все делать внутри системы и записывать разом, рада, когда так получается — на одном дыхании. По крайней мере, стремлюсь, чтобы минимум 60 процентов композиции было сделано одним дублем, без редактирования; затем можно что-то добавить — например, мелодию или элементы аранжировки. Из электронных инструментов на альбоме только Buchla.
— Ты говорила, что для трека «SØS» «пошла по пути кропотливого сбора каждого отдельного звука»: не могла бы ты описать поподробнее эту технику?
— Запись трека растянулась во времени на два года, я делала его параллельно c остальными. Было интересно синтезировать все звуки именно на Buchla — каждый звук, от перкуссии до мелодии, — но при этом собрать все в привычную структуру в Logic. Я бы назвала эту технику «я так больше делать не буду».
— На альбоме появляются сэмплы птичьих голосов, акустические инструменты — труба, флейта, саксофон, виолончель — и даже вокал Вадима Королева из OQJAV. Почему синтезатора Buchla тебе недостаточно? Ведь идея его создателя Дональда Буклы была в том, что его инструмент предоставит композиторам невероятную по богатству и разнообразию звуковую палитру.
— Да, это так: у меня получалось сделать на Buchla и птичьи голоса, и трубу, и какие-то скрипочки. Получалось все, кроме Вадика Королева. Но играть тональную музыку на Buchla достаточно сложно, кроме того — бессмысленно. У меня, к сожалению, еще сильны привычка и тяга сыграть простую человеческую мелодию или гармонию, и в таком случае проще привлечь музыкантов, а для живых выступлений это еще и необходимо: все звучит богато и гармонично.
Я бы назвала эту технику «я так больше делать не буду».
— Conservatory — в переводе с английского это не только «консерватория», но и «оранжерея». Почему ты так назвала альбом? Есть ли у записи какая-то концепция или это просто сборник треков за последний период?
— Специально придуманной концепции нет, но определенные задачи я ставила. Мне хотелось развить, как мне кажется, удачно найденное сочетание инструментов и настроение трека «Фокусы» с первого альбома. Поэтому большинство треков я сочинила на даче в Подмосковье в летний период: там я чувствую максимальную легкость и радость.
Название — это мои личные ассоциации c музыкой: отдельное здание с большой концентрацией экзотических растений.
— Когда-то звучание синтезатора Buchla (да и вообще электронная музыка) ассоциировалось с будущим, космосом, бесконечным научным прогрессом и т.д. На твой взгляд, в каком смысловом поле оно сейчас пребывает и в какое ты бы его хотела поместить?
— Сейчас у человечества происходит, возможно, самая сильная смена парадигм за последние десятилетия, но есть кое-что в Buchla, что невероятно попадает в суть сегодняшнего дня. Uncertainty — так называется фирменный алгоритм Buchla, который сильно отличает его от других электронных инструментов, — источник музыкальной непредсказуемости. Режиссер клипа «SØS» очень хотел, чтобы в клипе фигурировало какое-то слово, и еще год назад выбрал «uncertainty» — и вот мы живем в times of uncertainty. Возможно, именно Buchla может научить так необходимой сейчас гибкости мышления.
— Очень интересно послушать твой альбом, созданный на аналоговом модульном синтезаторе, на аналоговом носителе — виниловой пластинке. Расскажи, какой она будет и когда выйдет.
— Пластинка выйдет 14 мая на новом эстонском лейбле Hidden Harmony Recordings довольно большим тиражом в 600 штук, 100 из них будут со специальной ароматической бумагой от ольфакторного художника Лили Нейман. Она специально создала запах для альбома: так слушатель может зажечь бумажку с названием песни и получить новый опыт во время прослушивания.
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