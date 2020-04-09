Сексизм и аудиокассеты

Озноб
«Гриппики» Ильи Виницкого. С хеппи-эндом9 апреля 2020387
Диана Буркот, экспериментирующая с электроникой и перформансом под ником rosemary loves a blackberry, инициировала проект о представительницах культурного андеграунда, совмещающих музыкальные практики с активистской деятельностью. Героини этого проекта — Саша Старость, Мария Алехина, Женя Недосекина, Надя Самодурова из Lucidvox, Даша Уточка, Саша Москалец из Sewage Sour и Кася Экстович — излагают в видеомонологах свои взгляды на политическую атмосферу в России, бытовой сексизм, феминизм и независимую музыку, описывая себя в этой реальности.
Активистка, одна из основательниц движения «Психоактивно», выступающего за критическое осмысление психиатрии, а также защиту прав и поддержку психоненормативных людей. Диджей и автор музыкального проекта «Старость», а также вместе с Катрин Ненашевой входит в авторский коллектив проектов «Груз 300» и «Рейв 228».
Саша Старость рассказывает о движении «Психоактивно», личном опыте занятий музыкой и ощущении апокалипсиса в России, который дает ей вдохновение.
Участница арт-группы Pussy Riot. За участие в съемках клипа «Панк-молебен — Богородица, Путина прогони!» в храме Христа Спасителя Мария Алехина была арестована и приговорена к лишению свободы на срок два года по статье «Хулиганство». Во время пребывания в исправительных колониях Маша активно боролась за права заключенных, а после освобождения стала соосновательницей организации по защите прав заключенных «Зона права» и интернет-СМИ «Медиазона». Автор книги «Riot Days», по которой поставлен одноименный перформативно-музыкальный политический экспериментальный спектакль, где она играет главную роль.
Маша Алехина рассказывает о политической атмосфере в современной России, своей роли и роли музыкантов и художников в целом в политических реалиях страны.
Музыкальный продюсер, композитор, певица и автор песен. Под псевдонимом Jekka выпустила шесть альбомов, а также создала масштабный трансмедийный проект #ГОД, обращенный к русскому фольклору. Организовала онлайн-журнал «Параллель» о женщинах в музыке, образовательную программу и женский музыкальный лагерь «Параллельная резиденция». «Параллель» стремится повысить репрезентацию женщин в музыкальной индустрии и создать инклюзивное сообщество.
Женя Недосекина говорит о своем формировании как музыканта, отталкиваясь от истории создания платформы «Параллель».
Барабанщица московской рок-группы Lucidvox, выступающей в России и Европе. Основательница онлайн-журнала о музыкальном андеграунде «Сторона», который организует фестивали с секретными составами, противопоставляя нейминг и раскрученность искренности и музыке. Соорганизатор фестивалей «Боль» и Moscow Music Week.
Надя Самодурова рассказывает о том, как она стала барабанщицей и организатором музыкальных фестивалей.
Диджей — играет в дуэте Maiden Obey и сольно под псевдонимом DJ Aktu. Соавторка эротического онлайн-издания AREOLA, модельного агентства AREOLA Models и продакшен-агентства AREOLA Production. Вместе со своей мамой Даша создала бренд Mum.vs.Cold, под которым выпускаются балаклавы ручной работы.
Даша Уточка рассказывает о своем диджейском опыте и мультизадачности.
Музыкант, маркетолог, художник, продюсер съемок, ведет инстаграм ELLE Russia.
Автор сольного проекта «Лютик» и участница группы Sewage Sour.
Саша Москалец говорит о бытовом сексизме, ожиданиях слушателей и цеховой солидарности.
Музыкант, коллекционер винила и аудиокассет, кассетный диггер и диджей. Создательница онлайн-магазина винтажной одежды под названием Nechto vintage. Соавтор проекта Girls & Vinyl о девушках-коллекционерках и диджеях с винила, в котором продюсировала и создавала документальные ролики. Автор проекта Tape to Tape о культуре и истории аудиокассет.
Кася Экстович рассказывает об истории любви к аудиокассетам и о том, как она переросла в профессиональное занятие.
Над проектом работали Диана Буркот, Кася Экстович и Мария Штерн. Отдельное спасибо Юлии Лёд.
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