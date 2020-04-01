«Буерак»: «Текст и минор — вот в чем душа русской песни!»

Новосибирский дуэт «Буерак» появился в 2014-м с абсурдно-ироническими песнями на русском, высмеивавшими новые клише отечественного инди-рока — в силу своих представлений о прекрасном копировать Joy Division и называть это постпанком. Как ни странно, дела у «Буерака» сложились гораздо лучше, чем у десятков коллективов, над которыми они иронизировали: их записи попадают в хит-парады стриминговых сервисов, а на концертах в городах-миллионниках собираются тысячные залы. При том что дуэт остался в родном Новосибирске, где, по их словам, нечего делать и их ничто не отвлекает от занятий музыкой. Только что они выпустили новый макси-сингл «Среди них ты», на котором стало больше тоски и рока, но сарказм никуда не делся, и (все еще) готовятся выступить с большим концертом в Москве — 14 мая в «ГлавClub'е».

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/10140582'>Среди них ты</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/4572203'>Буерак</a> на Яндекс.Музыке

В связи с этим мы списались с «Буераком» — на блиц-вопросы COLTA.RU ответил вокалист и бас-гитарист Артем Черепанов (в очках).

— Как вы пишете песни вдвоем?

— Я пишу их один. Обычно все начинается с текста и представления о звуке, какой бы хотелось создать. Далее мы это записываем, и идет бесконечный и мучительный поиск идеала. Причем мучаются и те, кому приходится слушать по несколько одинаковых версий одной и той же песни каждый день и помогать нам выбрать лучшую. Например, наш лейбл-менеджер Артем Аветисян, бедняга, всегда на связи, чтобы отслушать новый микс. Порой готов включать нас даже ночью на своей суперакустике, но говорит, что его спящих соседей наша музыка не сильно смущает.

— Как поделены роли в вашем дуэте — кто за что отвечает?

— Я отвечаю за музыку, тексты и т.д., Саша — за игру на гитаре и дизайн обложек.

Добавили перегруженных гитар и превратили «Буерак» в «Буе-рок».

— В сопроводительной записке к новому релизу вы сообщили, что по звуку для вас «это был очередной выход из зоны комфорта». Где ваша звуковая зона комфорта и как вы из нее вышли?

— Зона комфорта для любого артиста — это то, в чем он уверен и что может воспроизводить бесконечное количество раз на должном уровне. В нашем случае мы заведомо отошли от реализма в тексте, чтобы люди не могли так легко ассоциировать себя с героем и воспринимали песню более эстетически. Насчет перемен в звуке — опять же, думаю, это слышно. Речь в основном про «Среди них ты». Если все-таки хочется реализма — есть «Пустые дни». Там мы тоже звук поменяли от привычного слушателю и нам, но не так существенно. Добавили перегруженных гитар и превратили «Буерак» в «Буе-рок».

— Вы заняты поиском «российской идентичности в звуке» — могли бы рассказать о результатах поисков? Что такое российская идентичность в звуке — есть какие-то предположения?

— Мы, скорее, пытаемся создать свою идентичность на русском языке, а не ищем уже имеющуюся. В первую очередь, конечно, это текст и минор — вот в чем заключается душа русской песни! На других языках текст не так важен для слушателя, как у нас.

Думаю, даже в песнях типа «Любимки» это основная составляющая (улыбается).

— Есть ощущение, что в ваших песнях становится все меньше абсурда и иронии, а больше грусти и тоски. С чем это связано?

— Стареем! Старость не радость: хочется рассказать, как болят кости, сколько дней длится похмелье. А если серьезно — мы вполне готовы юморить и быть серьезными. Например, недавно у нас был релиз «Send Nudes», и он был довольно веселый... если слушать только первую песню!

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/9435424'>SEND NUDES</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/4572203'>Буерак</a> на Яндекс.Музыке

— Самая большая ирония нового макси-сингла — это «Среди них ты (Slow)», которая представляет собой замедленную версию первого трека. Это вы над чем иронизируете?

— Ни над чем, просто в таком темпе песня звучит совсем иначе, более медитативно, и мы решили выпустить две версии: пускай люди выберут для себя любимую. Можно сказать, ударили по всем фронтам: поп-культурная многоходовочка.

— Когда-то вы говорили, что не собираетесь перезаписывать старые песни, но тем не менее перезаписали для нового макси-сингла песню «Конокрад». Почему она вас не отпускает?

— Это нотка сарказма над русским постпанком. Мы пообещали выпустить мрачный постпанк, а на деле просто перезаписали песню 2014-го, показав, что в 2020-м крайне глупо писать такой материал на серьезе. Вот вам идеальный постпанк-трек, звучащий лучше, чем все, что выходит в этом стиле, и даже свежее.

— Какие еще есть хорошие группы и музыканты в Новосибирске помимо «Буерака»?

— Групп не знаю, но могу порекомендовать пару заведений, где можно выпить.

© «Буерак»

— Очередной альбом «Буерака» выйдет традиционно 5 сентября? Какие еще у вас есть традиции?

— Отмечать Новый год 31 декабря, дарить женщинами цветы на 8 марта, выпускать альбом 5 сентября — вот таков оплот нашей традиции и духовности!

— Вопрос на злобу дня: как выглядит место, где вы самоизолировались? Как проводите время в изоляции?

— Мы сидим в своих квартирах. Я нахожусь в том самом месте — на фоне красных бархатных штор, вокруг меня много манги, книг, гитар и пара синтезаторов. И я беру мангу, потом книгу, потом гитару, а следом уже и синтезатор. Так и пишутся песни (манга ни при чем).

— Ваш апрельский тур и майский концерт в Москве пока еще не перенесены? Как вы к ним готовитесь?

— Май — надеемся, что состоится! Всех ждем в «ГлавClub'е», друзья!

А вот апрель точно придется перенести, увы, лучше нам всем пока что посидеть дома!

Мы отрепетировали материал для концерта в мае и почти к нему готовы! Будет очень много песен и всяких сюрпризов.

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