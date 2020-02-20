Больше любви, чем протеста

Маскулинность для чайников: современное отцовство
Продолжаем обсуждать острые вопросы, связанные с гендером19 февраля 20201048
Предыдущий альбом «Порнофильмов», выпущенный еще в 2017-м, назывался «В диапазоне между отчаянием и надеждой». Сегодня, в 2020-м, ясно, что выбрал лидер «ПФ» Володя Котляров — не отчаяние.
Заглавная песня нового альбома «Это пройдет» была написана летом, в самый разгар протестов. Отчаяться было от чего: жесткие разгоны, массовые задержания, «Новое величие», «Сеть» (организация признана террористической и запрещена в РФ. — Ред.), «Московское дело», ощущение полной беспомощности перед силовиками. Мрак, мрак, мрак… И вот в эти дни он сел перед камерой, взял в руки акустическую гитару и спел: «Какой же черный нам выпал век! А мне мерещится вдалеке живой надежды забытый свет…» Какая надежда, Володя? Сам же поешь: «С пакетом мокрым на голове, с электрометками на руке, моя Россия сидит в тюрьме…» Но, если не верить в то, что это пройдет, можно сойти с ума от горя и ненависти.
Котляров — панк из подмосковной Дубны. Возраст — едва за тридцать. Еще совсем недавно он и его группа репетировали в гаражах и подвалах, выступали в крошечных клубах и записывали альбомы с бюджетом 10 тысяч рублей. Года три назад образовался целый пул таких групп — «ПФ», «Йорш», «Элизиум». Они без конца катались по стране, собирали сначала маленькие залы, потом все больше и больше. Все это — при гипернезависимом менеджменте, без поддержки радио (вспомните знаменитый бойкот «Нашествия»), телевидения (Ургант в этой истории появился гораздо позже) и китов шоу-бизнеса. Им отменяли концерты, их запугивали, но они все равно играли.
После одной из таких отмен я и познакомился с Котляровым. В славном городе Муроме его назвали экстремистом, обвинили в том, что группа «пропагандирует асоциальный образ жизни, прививает недоверие и ненависть к органам государственной власти и правоохранительным органам». Чего и в помине не было. Было ровно наоборот. Котляров говорил удивительные вещи. Например:
— Если сейчас устроить революцию, одних алчных потребителей сменят другие алчные. Устрой переворот в своей голове, тогда и баррикад не понадобится. Пройдет время, ты сам станешь депутатом, станешь полицейским. И если ты честный человек, то и жизнь в стране будет честной.
«Стань полицейским, чтобы изменить систему!» — поразительный лозунг для панка. А еще он взахлеб пропагандировал здоровый образ жизни, рассказывал, как любит Ахматову и Мандельштама. Я удивился. Чуть позже Дима «Йорш» объяснил мне, в чем истоки этой идеологии:
— Мы выросли в депрессивных подмосковных городах, где все вокруг беспробудно пили, кололись, о криминале и говорить не хочу, он на каждом шагу. У нас была компания, человек тридцать. Из них только у пятерых все в порядке. Остальные либо сидят, либо умерли. Естественное наше желание — жить иначе.
«Стань полицейским, чтобы изменить систему!» — поразительный лозунг для панка.
И в этом, как ни странно, причина их популярности. Уже давно было понятно, что «отрицалово», голая протестность — путь в никуда. Выиграет тот, кто предложит некий конструктив, положительную программу. То есть, грубо говоря, замотивирует публику. Именно это и сделали «Порнофильмы».
Это слышно уже по музыке. На каждом их альбоме как минимум три-четыре мотивирующих гимнообразных трека. На новом альбоме я насчитал их шесть из семи: «Это пройдет», «Нас догонит любовь», «Звездочка», «Чужое горе», «Доброе сердце», «Уроки любви». То есть практически все, за исключением скетча «Дядя Володя». Все распевные, с мощными хуками, примерно на один ритм. Можно сказать, что это самоповтор, а можно сказать — стилистика. Котляров — страстный поклонник «Гражданской обороны». Конечно, до шедевров Летова его работа не дотягивает, но уверен, что в душе ему хотелось бы именно этого — написать что-то уровня «Вижу — поднимается с колен моя Родина». Про будущее, а не про то, что все мы скоро умрем.
Можно спорить о том, на кого музыкально ориентируются «ПФ», но если копаться в истории вопроса, то, конечно, это американцы, а не британцы. Не Sex Pistols или The Exploited, а американский стадионный поп-панк. Но помимо западных аналогов слышится там что-то родное, русско-роковое. Дворовый бой, дворовая мелодика. Что-то вроде Шевчука. Именно в устах Шевчука легко представить все эти песни. Именно его место занял Котляров в новой иерархии в новые времена. Впрочем, и в устах Котлярова «Наполним небо добротой» звучало бы вполне органично. Он ведь так и поет, только другими словами: «Может быть, вы станете немного добрей!»
Это, собственно, главная тема альбома и двух синглов, выпущенных в его преддверии, — «Система» и «Ритуалы». Котляров сокрушается вовсе не об утрате свобод, а об утрате любви: «Нам с тобой заменили веру, надежду, любовь — ритуалы!» О том же в «Системе»: «Они никогда не поймут, как можно любить кого-нибудь, кроме себя. Как можно жить ради других…» Это почти дословно совпадает с тем, что сказал мне в интервью Дима Пчелинцев из пензенской «Сети», за которую Котляров еще в 2018-м вписался одним из первых: «Когда наступит час Ч, спасутся только те, кто научился любить». И это главный упрек тем, кто сажает, — они разучились любить.
Пчелинцев сидит в тюрьме, как и вся та Россия, о которой Котляров пел недавно в Ледовом дворце и на других площадках страны. Выглядит это абсурдно, но именно в этом — шанс. Надежда, а не отчаяние.
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.ДзенПонравился материал?помоги сайту!
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
Спорт, табак, искусство и женщины в жизни двух великих американских композиторов — Джорджа Гершвина и Леонарда Бернстайна. Специальный тест COLTA.RU
15:21В Некрасовке выберут победителя премии «ФИКШН35»
14:34Выставка Тода Пападжорджа откроется в МАММ
13:56Серебренников снимет фильм о Йозефе Менгеле
12:34В Петербурге состоится российская премьера «Вавилон-сюиты» Йорга Видмана
11:45Начинается БерлиналеВсе новости
Продолжаем обсуждать острые вопросы, связанные с гендером19 февраля 20201048
Эвелин Гленни и трио HLK в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии18 февраля 20201078
Новые альбомы «Хадн дадн», «Маши и медведей», Гречки, «Порнофильмов» и еще девять примечательных отечественных релизов18 февраля 20201623
«Садко» Чернякова в Большом17 февраля 20203009
Фильм Герайнта Риса о Павле Отдельнове: премьера на COLTA.RU17 февраля 20201378
Что смотреть на фестивале Dance Open — 202017 февраля 20201333
Лидер «Вежливого отказа» — о новых песнях и выступлении на фестивале Владимира Мартынова в «Доме»14 февраля 20202393
Петербургская инди-группа мешает стили, записывает концептуальные альбомы и придумывает новые жанры клипов13 февраля 20202495
Федоричев, Клюшников, Динкевич, Братков, Тер-Оганьян и Буренков спорят о художниках-бунтарях13 февраля 20203162
Эссе Андрея Таврова12 февраля 20203087
Автор либретто Светлана Алексиевич осталась довольна результатом, а публика — не очень12 февраля 20202815
Басист «Вежливого отказа» Дмитрий Шумилов и экс-главред «Коммерсанта» Сергей Яковлев организовали группу, чтобы играть «хип-хоп для взрослых»12 февраля 20203532