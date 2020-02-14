Роман Суслов: «Немного академизма не повредит стилю»

На следующей неделе в московском культурном центре «Дом» в Большом Овчинниковском переулке проходит традиционный ежегодный Фестиваль работ Владимира Мартынова. Во второй день фестиваля (18 февраля, вторник) на сцену выйдут представители «младшего» поколения московского музыкального авангарда — поколения, прошедшего по пути увлечения рок-музыкой значительно дальше самого маэстро: группа «Вежливый отказ» и участник ее золотого состава Максим Трефан. В эпиграфе вечера выступит Максим Трефан c пьесой «Частный случай», составленной из фрагментов его же собственных фортепианных партий из репертуара «Отказа». Затем — сам «Вежливый отказ» с убойным рок-н-ролльным сетом в «безударном» составе с актуальной антологией хитов разных лет.

COLTA.RU получила максимально лаконичные ответы лидера «Отказа» Романа Суслова на вопросы о текущих буднях этого московского «кружка музыкальных изысканий» и программе грядущего концерта.

— Роман, три года назад одновременно с началом студийной записи «Военных куплетов» вы вдруг представили новый цикл «Романсы». За год до этого мы слышали до предела насыщенный текстом «Натюрморт», а год спустя — летнюю реминисценцию «Мухи» и совершенно ретрофутуристическую «Смерть царя Ирода» (написана специально для «Рождественского вертепа» Павла Карманова. — Ред.). Складываются ли эти пьесы в нечто более крупное — или все же они так и останутся одиночными «пробами», подобно вашей же «Лухте»?

— Есть вещи живучие и летучие, а есть слаборожденные — как ни пинай, не летят. Я много в помойку отправляю, лень выхаживать. На данный момент у меня нет вектора движения, пробую разные. Важно, чтобы самому скучно не было. Немного академизма, пожалуй, не повредит стилю.

«Гопак» (музей «Эрарта», 2017 год)

— Откуда взялась «Лухта», о чем она?

— «Лухта» появилась в качестве опыта написания расширенной инструментальной формы, но по сути это этюд, пустышка. Собственно, «лухта» (лухта (жен., смол., твер.) — гиль, чепуха, вздор (Толковый словарь живого великорусского языка В.И. Даля). — Ред.).

«Гудериан и мороженое» (музей «Эрарта», 2017 год)

— В последнее десятилетие мы видели неоднократные вариации состава «Вежливого отказа» — вплоть до сокращения его до трио и даже до дуэта. Вы (тоже неоднократно) отвечали на вопросы типа «что это» и «зачем это» — четче-строже-точнее, так проще освоить ваш материал и т.п. Судя по последним концертам, «Вежливый отказ» к очередной работе в студии готов. Так ли это и когда мы можем увидеть/услышать новую студийную работу группы?

— «Отказ» неплохо звучит сейчас, но это совсем не говорит о готовности неизданного материала к записи. Даже кажущаяся отточенной вещь — зачастую лишь жалкое приближение к задуманному.

«Зенитчик» (музей «Эрарта», 2017 год)

— Некоторое время назад вы признавались, что увлеклись идеей «коллажирования» музыкальных форм, не связанных между собой ни гармонически, ни ритмически, а также что вас в числе прочего интересуют определенные элементы рэпа — построение, артикуляция, текстовые формы, мелодические вставки и т.п. Какие музыкальные идеи увлекают вас сегодня? Вокруг чего будет выстроена программа вашего ближайшего концерта на Фестивале работ Владимира Мартынова в культурном центре «Дом» 18 февраля?

— Я все больше увлекаюсь написанием полиритмичных и полифоничных алогичных пьес, в том числе для больших составов, требующих специальной подготовки музыкантов. На нее и уходит время репетиций, а новая музыка так пока и звучит в основном у меня в голове, иногда прорываясь фрагментами наружу. Вот и в «Доме» на фестивале Владимира Мартынова, может, что прорвется, а может, и нет.





Страница концерта на сайте КЦ «Дом»

Билеты в фирменном киоске «Вежливого отказа»

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