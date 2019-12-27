Темная сторона СССР

У этой аудиозаписи весьма интригующая история. Весной 2017-го катушка с магнитной лентой, на которой она всплыла, была куплена на блошином рынке на Удельной, а оцифрована месяц назад — честно говоря, по большой случайности. Когда, кто и для чего сделал эту музыкальную подборку — остается неизвестным. Ее трек-лист тоже остается загадкой, в которой есть несколько узнаваемых элементов — например, голоса Аллы Баяновой, Алеши Димитриевича и Аркадия Северного, — но большая часть звучащих здесь артистов и коллективов неопознаваема.

Доподлинно известно одно: песни, которые были записаны на эту ленту, касаются тем, запретных в официальной культуре Советского Союза, — распутного образа жизни; именно поэтому они ходили в подпольной звукозаписи и потому так плохо сейчас известны.

Мы будем признательны всем, кто поможет восстановить информацию об артистах и треках, звучащих на этой записи.

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