Что должен уметь музыкальный менеджер?

С 6 по 8 апреля в Московской школе музыки при участии Британского и ирландского института современной музыки (BIMM) пройдет интенсив Selector PRO по менеджменту музыкальных артистов. Мероприятие станет частью программы Года музыки Великобритании и России — 2019, проводимой отделом культуры и образования посольства Великобритании в Москве. Ведущим семинара станет Грэхэм Джексон — признанный в международном сообществе профессионал с богатым опытом в разных сферах музыкального бизнеса, бывший руководитель членского общества Британской академии композиторов и авторов песен (BASCA). Сейчас Грэхэм возглавляет курс бакалавриата по музыкальному бизнесу в институте BIMM в Лондоне, имеет PGCert по педагогике, степень бакалавра по менеджменту в индустрии музыки и развлечений, а также диплом по музыкальному продюсированию.

В ходе курса отобранные участники познакомятся с азами профессии, которая в России только начинает развиваться. Вместе с ментором они проведут критический анализ методов работы музыкального менеджера, исследуют отрасль, а также разработают бизнес-план.

В преддверии старта курса Грэхэм Джексон сформулировал для COLTA.RU пять ключевых навыков, которыми должен овладеть каждый хороший менеджер.

1. Понимать бизнес-модели артиста и рынка

Грэхэм Джексон: «Менеджер должен понимать бизнес-модель артиста, с которым работает, а также ориентироваться на музыкальном рынке. Это необходимо для определения потоков доходов, которые уже эксплуатируются, а также тех, которые потенциально можно задействовать».

2. Чувствовать мотивацию артиста

Грэхэм Джексон: «Менеджеру важно понимать, как вести проект и руководить им, чтобы выстроить взаимоотношения с артистом и мотивировать его на достижение карьерного успеха».

3. Точно оценивать творческий потенциал артиста

Грэхэм Джексон: «Помимо понимания бизнес-модели своего артиста менеджер должен уметь оценить его творческий потенциал, чтобы определить, какая сфера нуждается в творческом развитии».

4. Определять ключевые цели вместе с артистом и уметь составлять план

Грэхэм Джексон: «После определения сильных и слабых сторон бизнес-модели музыкального проекта и творческого потенциала менеджер должен определить ключевые цели для продвижения артиста. Как только цели определены, можно приступать к реализации плана их достижения».

5. Уметь управлять финансами

Грэхэм Джексон: «При формулировании и выполнении плана, составленного для артиста, менеджеру предстоит использовать свои навыки проектного и финансового менеджмента. Это не означает, что менеджер должен понимать всю теорию управления проектами или быть одаренным бухгалтером, но ему нужно иметь общее представление, чтобы скоординировать планы, запустить их реализацию, а также определить потенциальные доходы и расходы, связанные с реализацией текущего плана».





Регистрация на курс открыта до 10 марта.





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