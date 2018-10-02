Моя семья и другие ужасы

«Романовы» / «The Romanoffs»12 октября, Amazon

«The Romanoffs» — новый проект Мэттью Уайнера, создателя «Mad Men» и сценариста «The Sopranos». Его производство было нелегким: съемками занималась компания Харви Вайнштейна, и когда разразился скандал с сексуальными домогательствами, Amazon пришлось разорвать с Вайнштейном все отношения. Вдобавок и самого Мэттью Уайнера обвинили в домогательствах — бывшая сценаристка «Mad Men» Катер Гордон утверждала, что Уайнер потребовал, чтобы она разделась перед ним, в качестве благодарности за премию «Эмми», которую Гордон получила за работу над «Mad Men». Но это откровение, похоже, не повлияло на карьеру Уайнера — он отверг обвинения, и никто не снял его с поста шоураннера «The Romanoffs».

Свежий сериал Уайнера — это антология, где в каждом эпизоде будут новые персонажи и новый актерский состав. Всех этих современных героев объединяет одно: они убеждены, что являются потомками русской царской династии Романовых. И, по словам Уайнера, неважно, действительно ли эти люди — потомки Николая II: главное, что их убежденность дает повод для разговора о том, как каждый из нас по-своему ощущает связь с предками. К кастингу для мини-сериала подошли по-царски щедро: в нем заняты Изабель Юппер (лауреатка «Золотого глобуса» за ерническую драму Пола Верховена «Она»), Кори Столл («House of Cards» и «The Strain»), Джек Хьюстон («Boardwalk Empire»), а также знакомые по «Mad Men» Джон Слэттери и Кристина Хендрикс. В «The Romanoffs» всего восемь эпизодов, первые два покажут в день премьеры, остальные будут выходить раз в неделю.