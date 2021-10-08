Крупнейшая в мире частная коллекция мемориальных предметов, связанных с Даниилом Хармсом, принадлежащая издательству «Вита Нова», включает в себя рукописи Хармса и писателей его круга, личные вещи участников содружества «чинарей», издания произведений этих писателей и исследований о них, книги с автографами и маргиналиями Хармса, оригиналы иллюстраций, собрание журналов «Чиж» и «Еж». Надеемся, что в будущем коллекция станет основой музея Даниила Хармса, которого до сих пор нет в Петербурге. Сегодня мы приступаем к открытию виртуальной выставки наиболее значимых экспонатов будущего музея, с каждым из которых связана фантастическая и в то же время типичная история времен Хармса.

Чемоданчик в руках у главного редактора издательства «Вита Нова» Алексея Дмитренко © «Вита Нова»

Чемоданчик Хармса,

в котором Яков Друскин вывез рукописи поэта в эвакуацию

23 августа 1941 года Даниил Хармс был арестован. В этот день вокруг Ленинграда сомкнулось очередное звено блокадного кольца: части финской армии подошли к Выборгу. Обком и горком издали постановление «О дальнейшем укреплении революционного порядка в Ленинграде и пригородах». Из сдержанных и трогательных воспоминаний Леонида Пантелеева, опубликованных в мае 1965 года, вошла в обиход пересказанная им легенда об обстоятельствах ареста Хармса: его взяли «полуодетого, в одних тапочках на босу ногу». Эта легенда была опровергнута выявленными впоследствии документами, в частности, воспоминаниями жены Хармса Марины Малич:

«Это была суббота. Часов в десять или одиннадцать утра раздался звонок в квартиру. Мы вздрогнули, потому что мы знали, что это ГПУ, и заранее предчувствовали, что сейчас произойдет что-то ужасное. И Даня сказал мне:

— Я знаю, что это за мной...

<…>

Мы были в этой нашей комнатушке как в тюрьме, ничего не могли сделать. Я пошла открывать дверь. На лестнице стояли три маленьких странных типа. Они искали его. Я сказала, кажется:

— Он пошел за хлебом.

Они сказали:

— Хорошо. Мы его подождем.

Я вернулась в комнату, говорю:

— Я не знаю, что делать...

Мы выглянули в окно. Внизу стоял автомобиль. И у нас не было сомнений, что это за ним. Пришлось открыть дверь. Они сейчас же грубо, страшно грубо ворвались и схватили его. И стали уводить».

Вскоре после ареста писателя, 11 сентября 1941 года, в дом № 9 (соседний с хармсовским домом № 11 по улице Надеждинской, ныне Маяковского) попала бомба. Взрывная волна повредила и квартиру Хармса. Марина Малич вынуждена была переселиться в «писательскую надстройку» на канале Грибоедова, д. 9. Так рукописи Хармса оказались безнадзорными. Возможно, потому, что дом обезлюдел, они не были сожжены в первую блокадную зиму.

Перспектива улицы Маяковского после бомбежки 11 сентября 1941 года (дом Хармса — второй справа) © «Вита Нова»

В конце 1941 года единственный оставшийся в живых из «чинарей», близкий друг Хармса Яков Друскин, несмотря на дистрофию, дошел пешком с Гатчинской улицы до Надеждинской, вместе с Мариной Малич собрал рукописи Хармса и Введенского и положил бумаги в чемоданчик Хармса.

В июле 1942 года Друскин эвакуировался в село Чаша Челябинской области. Он взял с собой чемоданчик с архивом Хармса, положив в него и другие подаренные друзьями рукописи: автографы произведений Александра Введенского и авторские машинописи стихотворений Николая Олейникова.

Во второй половине 1950-х годов Друскин начал разбирать сохраненный им в эвакуации архив Хармса (с середины 1960-х годов этими рукописями занимались и друзья Друскина — филологи Михаил Мейлах и Анатолий Александров), а после передал хранившиеся у него архивы в Публичную библиотеку. С тех пор ненапечатанные тексты Хармса, Олейникова, Введенского и Липавского начали публиковать и изучать.

Яков Друскин (1950-е) © «Вита Нова»

Легендарный чемоданчик Хармса, чудом сохранившийся до наших дней, можно считать «точкой Большого взрыва», образовавшего вселенную под названием «Даниил Хармс». Ведь при жизни писателя было опубликовано только два стихотворения «для взрослых», а все остальное мы могли бы никогда не узнать, если бы не самоотверженный поступок Якова Друскина.

Чемодан небольшой — 40,5×26×11,5 см, однако, как оказалось, довольно вместительный. После смерти Друскина он оказался в распоряжении Л.Г. Ковнацкой, душеприказчицы его сестры. Предполагалась реставрация, поэтому чемоданчик ошкурили.

Чемоданчик Хармса © «Вита Нова»

Удалось определить время изготовления чемодана с точностью до полугода: рядом с ручкой имеется едва заметное тиснение «SOMDARIS Riga». (Произведен в Риге на кожно-галантерейной фабрике «SOMDARIS». Основана она была в 1940 году и в первые месяцы называлась фабрикой А. Розенталя, а в период 20.11.1940–06.1941 — «SOMDARIS». Затем она была закрыта, и производство возобновилось только в 1944 году. Комбинат с таким названием существовал в течение всего советского и значительную часть постсоветского времени.)

В коллекцию издательства «Вита Нова» чемоданчик попал в конце 2011 года. Он стал «точкой кристаллизации» будущего собрания: приобретение этого предмета побудило издательство к формированию коллекции будущего музея Даниила Хармса.





В 2015 году этот чемодан и рукописи Хармса из коллекции издательства были использованы на съемках художественного фильма «Хармс» (режиссер — Иван Болотников, в главной роли — Войтек Урбаньски).





При подготовке публикации использованы материалы из книг:

● Даниил Хармс глазами современников: Воспоминания. Дневники. Письма / Под редакцией А.Л. Дмитренко и В.Н. Сажина. — СПб.: Вита Нова, 2019. 528 с.: 400 илл. + XXXII с.: 56 илл.;

● В. Шубинский. Даниил Хармс. Жизнь человека на ветру. — СПб.: Вита Нова, 2008. 560 с.: 215 илл. + Цв. вклейка. XLVIII c.;

● а также каталога выставки «Случаи и вещи. Даниил Хармс и его окружение» в Литературно-мемориальном музее Ф.М. Достоевского (СПб.: Вита Нова, 2013).

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