Чемоданчик Хармса,

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Крупнейшая в мире частная коллекция мемориальных предметов, связанных с Даниилом Хармсом, принадлежащая издательству «Вита Нова», включает в себя рукописи Хармса и писателей его круга, личные вещи участников содружества «чинарей», издания произведений этих писателей и исследований о них, книги с автографами и маргиналиями Хармса, оригиналы иллюстраций, собрание журналов «Чиж» и «Еж». Надеемся, что в будущем коллекция станет основой музея Даниила Хармса, которого до сих пор нет в Петербурге. Сегодня мы приступаем к открытию виртуальной выставки наиболее значимых экспонатов будущего музея, с каждым из которых связана фантастическая и в то же время типичная история времен Хармса.
в котором Яков Друскин вывез рукописи поэта в эвакуацию
23 августа 1941 года Даниил Хармс был арестован. В этот день вокруг Ленинграда сомкнулось очередное звено блокадного кольца: части финской армии подошли к Выборгу. Обком и горком издали постановление «О дальнейшем укреплении революционного порядка в Ленинграде и пригородах». Из сдержанных и трогательных воспоминаний Леонида Пантелеева, опубликованных в мае 1965 года, вошла в обиход пересказанная им легенда об обстоятельствах ареста Хармса: его взяли «полуодетого, в одних тапочках на босу ногу». Эта легенда была опровергнута выявленными впоследствии документами, в частности, воспоминаниями жены Хармса Марины Малич:
«Это была суббота. Часов в десять или одиннадцать утра раздался звонок в квартиру. Мы вздрогнули, потому что мы знали, что это ГПУ, и заранее предчувствовали, что сейчас произойдет что-то ужасное. И Даня сказал мне:
— Я знаю, что это за мной...
<…>
Мы были в этой нашей комнатушке как в тюрьме, ничего не могли сделать. Я пошла открывать дверь. На лестнице стояли три маленьких странных типа. Они искали его. Я сказала, кажется:
— Он пошел за хлебом.
Они сказали:
— Хорошо. Мы его подождем.
Я вернулась в комнату, говорю:
— Я не знаю, что делать...
Мы выглянули в окно. Внизу стоял автомобиль. И у нас не было сомнений, что это за ним. Пришлось открыть дверь. Они сейчас же грубо, страшно грубо ворвались и схватили его. И стали уводить».
Вскоре после ареста писателя, 11 сентября 1941 года, в дом № 9 (соседний с хармсовским домом № 11 по улице Надеждинской, ныне Маяковского) попала бомба. Взрывная волна повредила и квартиру Хармса. Марина Малич вынуждена была переселиться в «писательскую надстройку» на канале Грибоедова, д. 9. Так рукописи Хармса оказались безнадзорными. Возможно, потому, что дом обезлюдел, они не были сожжены в первую блокадную зиму.
В конце 1941 года единственный оставшийся в живых из «чинарей», близкий друг Хармса Яков Друскин, несмотря на дистрофию, дошел пешком с Гатчинской улицы до Надеждинской, вместе с Мариной Малич собрал рукописи Хармса и Введенского и положил бумаги в чемоданчик Хармса.
В июле 1942 года Друскин эвакуировался в село Чаша Челябинской области. Он взял с собой чемоданчик с архивом Хармса, положив в него и другие подаренные друзьями рукописи: автографы произведений Александра Введенского и авторские машинописи стихотворений Николая Олейникова.
Во второй половине 1950-х годов Друскин начал разбирать сохраненный им в эвакуации архив Хармса (с середины 1960-х годов этими рукописями занимались и друзья Друскина — филологи Михаил Мейлах и Анатолий Александров), а после передал хранившиеся у него архивы в Публичную библиотеку. С тех пор ненапечатанные тексты Хармса, Олейникова, Введенского и Липавского начали публиковать и изучать.
Легендарный чемоданчик Хармса, чудом сохранившийся до наших дней, можно считать «точкой Большого взрыва», образовавшего вселенную под названием «Даниил Хармс». Ведь при жизни писателя было опубликовано только два стихотворения «для взрослых», а все остальное мы могли бы никогда не узнать, если бы не самоотверженный поступок Якова Друскина.
Чемодан небольшой — 40,5×26×11,5 см, однако, как оказалось, довольно вместительный. После смерти Друскина он оказался в распоряжении Л.Г. Ковнацкой, душеприказчицы его сестры. Предполагалась реставрация, поэтому чемоданчик ошкурили.
Удалось определить время изготовления чемодана с точностью до полугода: рядом с ручкой имеется едва заметное тиснение «SOMDARIS Riga». (Произведен в Риге на кожно-галантерейной фабрике «SOMDARIS». Основана она была в 1940 году и в первые месяцы называлась фабрикой А. Розенталя, а в период 20.11.1940–06.1941 — «SOMDARIS». Затем она была закрыта, и производство возобновилось только в 1944 году. Комбинат с таким названием существовал в течение всего советского и значительную часть постсоветского времени.)
В коллекцию издательства «Вита Нова» чемоданчик попал в конце 2011 года. Он стал «точкой кристаллизации» будущего собрания: приобретение этого предмета побудило издательство к формированию коллекции будущего музея Даниила Хармса.
В 2015 году этот чемодан и рукописи Хармса из коллекции издательства были использованы на съемках художественного фильма «Хармс» (режиссер — Иван Болотников, в главной роли — Войтек Урбаньски).
При подготовке публикации использованы материалы из книг:
● Даниил Хармс глазами современников: Воспоминания. Дневники. Письма / Под редакцией А.Л. Дмитренко и В.Н. Сажина. — СПб.: Вита Нова, 2019. 528 с.: 400 илл. + XXXII с.: 56 илл.;
● В. Шубинский. Даниил Хармс. Жизнь человека на ветру. — СПб.: Вита Нова, 2008. 560 с.: 215 илл. + Цв. вклейка. XLVIII c.;
● а также каталога выставки «Случаи и вещи. Даниил Хармс и его окружение» в Литературно-мемориальном музее Ф.М. Достоевского (СПб.: Вита Нова, 2013).
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