Онлайн-портреты современных немецких поэтов. «Так лучше: конкретная поэзия Моники Ринк»

Мы продолжаем показывать фильмы-портреты современных немецких поэтов: это проект, подготовленный Гёте-Институтом в Москве совместно с Библиотекой имени Н.А. Некрасова и сайтом Prosōdia при поддержке социальной сети «ВКонтакте» — в рамках Года Германии в России.

Вы могли уже посмотреть на Кольте такие видеопортреты Марион Пошманн, Дурса Грюнбайна и Яна Вагнера.

На очереди — берлинская поэтесса Моника Ринк, хотя Ринк живет между двумя столицами — Берлином и Веной.

Поэтические книги Ринк выходят с 1989 года. Вот только несколько ее последних опубликованных сборников.

Весной 2019 года в издательстве Fischer вышла ее книга «Шампанское для лошадей», а в издательстве kookbooks — поэтический сборник «Все двери».

Осенью 2019 года издательство Wallstein выпустило ее лекцию по поэтике «Wirksame Fiktionen» («Эффектные вымыслы»), а в издательстве Wunderhorn появилась книга Ринк «HEIDA! HEIDE! HE! Sadismus von irgend etwas Modernem und ich und Lärm! Fernando Pessoas sensationistischer Ingenieur Álvaro de Campos» («Э-ге-гей! Садизм чего-то современного, и я, и шум! Сенсационистический инженер Альваро де Кампос, созданный Фернандо Пессоа»). В этом году вышла книга Ринк «Лисы в апреле» с гравюрами Петруса Аккордеона.

В 2020 году Ринк прочла Франкфуртскую лекцию по поэтике, а в 2021-м получила Берлинскую литературную премию. Подробнее об этом можно узнать вот здесь.

Кроме того, Ринк — профессор кафедры писательского мастерства в Венском университете прикладного искусства. Вместе с Орсолей Калаш она переводит с венгерского, сотрудничает с музыкантами и композиторами.

Фильм о Монике Ринк подготовили режиссер Егор Перегудов и переводчик Святослав Городецкий.







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