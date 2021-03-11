 
11 марта 2021ИскусствоФотография и вокруг нее
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Радиоактивные кошки и импрессионизм наизнанку

Шесть причин отправиться в МАММ прямо сейчас

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  • Bigmat_detailed_pictureТимофей Парщиков. Из проекта «Sad.O.K.Super». 2020. Цифровая печатьПредоставлено автором
    Осознание на остриеПрощание с пандемией и неофициальным искусством

    В МАММ (Остоженка, 16) до 28 марта 2021 года открыты сразу шесть выставок, которые ни в коем случае нельзя пропустить. COLTA.RU помогает вам сориентироваться и публикует мини-гид с кратким рассказом о каждой из них. Главный проект, где представлено более сотни работ 42 авторов разных поколений, — выставка «Тень души, но заостренней чуть» — попытка отрефлексировать то, что произошло со всеми нами в прошедшем году. Работы современных российских художников, созданные на фоне парализовавшей весь мир пандемии, вступают с диалог с произведениями наших классиков, которые в свете происходящих событий смотрятся в новом свете. Прошлое — пророческий альбом Ильи Кабакова «Вокноглядящий Архипов» или ящики Владимира Янкилевского; настоящее — одинокая комната Ани Желудь, модели квартиры в лайтбоксах Ивана Лунгина, инсталляция на тему тревожности, созданная Еленой Артеменко, переосмысление фейк-ньюз в интерпретации Ульяны Подкорытовой. Название — строка из поэмы Алексея Парщикова.

    Иван Чуйков. Стул. 2002. Дерево, оргалит, акрил, смешанная техникаИван Чуйков. Стул. 2002. Дерево, оргалит, акрил, смешанная техникаСобрание Музея АРТ4


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