Радиоактивные кошки и импрессионизм наизнанку

Тимофей Парщиков. Из проекта «Sad.O.K.Super». 2020. Цифровая печать Предоставлено автором

Осознание на остриеПрощание с пандемией и неофициальным искусством

В МАММ (Остоженка, 16) до 28 марта 2021 года открыты сразу шесть выставок, которые ни в коем случае нельзя пропустить. COLTA.RU помогает вам сориентироваться и публикует мини-гид с кратким рассказом о каждой из них. Главный проект, где представлено более сотни работ 42 авторов разных поколений, — выставка «Тень души, но заостренней чуть» — попытка отрефлексировать то, что произошло со всеми нами в прошедшем году. Работы современных российских художников, созданные на фоне парализовавшей весь мир пандемии, вступают с диалог с произведениями наших классиков, которые в свете происходящих событий смотрятся в новом свете. Прошлое — пророческий альбом Ильи Кабакова «Вокноглядящий Архипов» или ящики Владимира Янкилевского; настоящее — одинокая комната Ани Желудь, модели квартиры в лайтбоксах Ивана Лунгина, инсталляция на тему тревожности, созданная Еленой Артеменко, переосмысление фейк-ньюз в интерпретации Ульяны Подкорытовой. Название — строка из поэмы Алексея Парщикова.

Иван Чуйков. Стул. 2002. Дерево, оргалит, акрил, смешанная техника Собрание Музея АРТ4

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