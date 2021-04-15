© Дмитрий Потапов / Центр Вознесенского

Африканский дневник

Первый раз Виктория Ивлева поехала в Африку — в Руанду — в 1994 году, когда о происходившем там геноциде — массовом убийстве руандийских тутси народом хуту — много говорили по российским телеканалам и радио. Россия впервые решила оказать гуманитарную помощь Руанде и вывезти оттуда русских женщин, вышедших замуж за руандийцев. Ивлева добилась, чтобы самолет МЧС взял ее с собой.

Колонизаторы, придя в Африку, поделили ее так, что племена, которые никогда не жили вместе, оказались на одной территории. И конфликт между ними достиг апогея, когда журналисты хуту на созданном на правительственные деньги «Радио и телевидении тысячи холмов» начали призывать к убийству тутси. ООН задерживала помощь Руанде из-за поражения в ходе миротворческой операции в Сомали, когда весь мир увидел, как 3–4 октября 1993 года разорванные на части тела погибших американцев триумфально носили по улицам Могадишо. События в Сомали переменили отношение к миротворчеству: миссия ООН в Руанде не начиналась, и итогом стали сотни тысяч жертв геноцида.

Вчера в Центре Вознесенского открылась выставка фотографа и журналистки Виктории Ивлевой «Африканские дневники» (до 31 мая). Для Ивлевой Африка — это не носороги, не жирафы, не зебры, а люди и их повседневность. Она третьим глазом, поджелудочной железой, сердцем видит и вычленяет недоступное и невидимое. Кажется, что такие фотографии невозможны, потому что они ретранслируют след трагических событий, которые стынут, но стоят у нас перед глазами. Составляя всевозможные комбинации развешенных на выставке работ или поочередно просматривая снимки, мы понимаем, что находимся внутри кино с его пространством и временем; фотографии перемещают нас по неизвестному нам континенту и человеческой жизни.

Таисия Круговых поговорила для COLTA.RU с куратором выставки, теоретиком фотоискусства Евгением Березнером и с самой Викторией Ивлевой.

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